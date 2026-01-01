Promesa cumplida: La Libertad Avanza en Neuquén festejó adentro de una fuente en plena Olascoaga

Nadia Márquez compartió el momento en que la apoderada del partido cumplió su promesa: si ganaban las elecciones, se metía en la fuente de las esferas. Así quedó registrado.

En la víspera de Año Nuevo, los referentes de La Libertad Avanza en Neuquén volvieron a celebrar el gran año electoral que tuvo su partido, después de haber triunfado en las elecciones legislativas del último 26 de octubre. Los festejos tuvieron un rasgo particular: le exigieron a la apoderada que cumpliera su promesa d e meterse en adentro de una fuente en plena Avenida Olascoaga de Neuquén capital.

A través de un video que publicó en sus redes sociales , la senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez, explicó cómo fue la promesa que "le reclamaron" a la apoderada del partido en Neuquén, Alejandra Durdos, y que finalmente se cumplió el último día de 2025.

"Buenas a todos, ¿cómo están? Seguro que están como yo ordenando la casam y todo lo que no limpiaron en todo el año. Pero quiero contarte que la apoderada del partido La Libertad Avanza, Alejandra Durdos, había prometido que si ganábamos las elecciones de octubre se metía en la fuente que está en la Avenida Olascoaga. Hasta hoy no lo había cumplido, entonces hoy con los referentes de la provincia de Neuquén se lo reclamamos y esto fue lo que pasó", relató Márquez en un video que subió a su cuenta oficial de Instagram.

soledad mondaca y alejandra durdos

A continuación, mostró el momento en que Alejandra Durdos ingresó a la icónica fuente del centenario, que se destaca por su diseño con esferas y chorros de agua, ubicada en plena Avenida Olascoaga, muy cerca del monumento a la madre.

En una jornada de altas temperaturas en Neuquén capital, la referente libertaria ingresó a la fuente con un traje de baño de negro, un pantalón corto y ojotas. Aunque su primera intención era sólo mojarse los pies, los referentes que la acompañaban la incentivaron a mojarse también la cabeza con el agua que caía de la estructura decorativa.

"Ayudame a compartir el video y que el presidente vea que en Neuquén cumplimos lo que prometemos", dijo la senadora en el video, que fue compartido por cientos de usuarios y militantes de La Libertad Avanza.

"La apoderada de La Libertad Avanza prometió que si ganábamos las elecciones de #octubre, se metía en la fuente de agua de la Avenida Olascoaga. Y no podía terminar el año sin que cumpla su promesa!", escribió la legisladora nacional en su publicación, en la que etiquetó no sólo al partido en Neuquén, sino también a Martín Menem y al propio Javier Milei.

El video cosechó cientos de muestras de apoyo y comentarios en apoyo a la divertida acción que los libertarios de Neuquén. Otros, en cambio, se mostraron críticos a la actitud de la apoderada del partido: le reclamaron que cumpla "promesas más importantes" o cuestionaron la contravención de ingresar a la fuente, una acción no permitida por la Municipalidad.

La fuente del Centenario, un ícono de la ciudad

Nacida como homenaje a los 100 años de la ciudad, su impronta moderna y simbólica convirtió a la Fuente del Centenario en un monumento distinto a todos los demás, amado por algunos, incomprendido por otros, pero siempre generador de conversación.

La fuente ha sido objeto de frecuentes actos de vandalismo. Entre ellos, se solía meter detergente en el agua para provocar espuma, lo que llevó al Municipio a insistir con las medidas de seguridad para respetar la estructura y su simbolismo.

Otra vez tiraron detergente en la fuente del centenario

El proyecto surgió en 2003, en la previa del aniversario de la ciudad, como un aporte privado del estudio Chinni, Seleme y Bugner, una familia tradicional de Neuquén que quiso dejar un aporte cultural a la ciudad. La idea no era hacer una estatua convencional, sino una obra que representara las características de una ciudad joven, dinámica y en pleno crecimiento.

Oscar Smoljan, el por entonces secretario de Cultura de la Municipalidad, aún tiene a flor de piel ese proyecto que aseguró refleja la modernidad que de la ciudad. La fuente está compuesta por tres esferas recubiertas de mosaico veneciano, sostenidas por una cinta de Moebius que simboliza la infinitud. Todo ello en medio de un sistema hidráulico que hace brotar un chorro de agua que alude a la confluencia de los ríos Neuquén y Limay.