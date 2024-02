Provincia lanza un nuevo registro de vivienda: cuáles son los cambios para anotarse

Como novedad, la reinscripción para el nuevo Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi) estará atravesada por una visión de género, salud, empleabilidad y educación. De esta manera, se anunció que habrá cambios en el conjunto de requisitos que podrían excluir a algunos candidatos de ser parte de los listados o incluso dar de baja a aquellos que ya estaban anotados, pero no se ajustan a las nuevas condiciones.

El gobernador @Rolo_Figueroa anunció el relanzamiento del Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat para reempadronar a aspirantes a soluciones habitacionales en la Provincia.

Así, se exigirá que los candidatos que se anoten en el Ruprovi no sean deudores alimentarios y que no hayan participado de tomas o usurpaciones de terrenos o viviendas. Se consideró que aquellos que ya estaban anotados y que tienen estas irregularidades no podrán renovar su inscripción al registro.

Si bien hay datos disímiles en relación con el número de familias que demandan una vivienda en la región por el dinamismo de nuevos habitantes que se instalan en Neuquén, desde la capital consideraron que hacen falta unas 30 mil viviendas para los capitalinos. Sin embargo, aclararon que muchos vecinos que esperaban por una casa finalizada hoy priorizan acceder a un lote con servicios para construir el inmueble y así acelerar los tiempos de la mudanza.

lotes gaido (1).JPG

Durante la presentación del nuevo Ruprovi en una entrega de viviendas en Neuquén capital, el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, explicó que buscan actualizar la información, ya que hay muchas personas anotadas que consiguieron solucionar su situación habitacional y ya no demandan una casa por parte de los planes estatales.

“Eso es precisamente lo que necesitamos y lo que defendemos los neuquinos. Vivimos circunstancias muy especiales y estar ordenados también nos otorga una gran ventaja, que es ser más justos en las políticas públicas, por eso este lanzamiento que estamos haciendo hoy del Ruprovi, que tiene que ver con qué familias ya están inscriptas, cuáles tienen una vivienda y han podido solucionar este problema y cuáles son aquellas que la necesitan”, sostuvo el mandatario provincial.

viviendas cuenca xv neuquen capital adus ipvu.jpg

Agregó que “es importante este rol que hemos adoptado de ordenar el Estado. En estos días hemos podido detectar quiénes no necesitan más planes sociales, o aquellos que quizás ya dejaron de tener los requisitos para obtener planes sociales -agregó el mandatario- menos de la mitad de los beneficiarios de planes sociales se presentaron al relevamiento que hemos realizado (…) enfocamos los recursos a los que verdaderamente necesitan y si hay algo que se necesita en la provincia de Neuquén son viviendas. Para eso nos tenemos que ordenar, saber quiénes las necesitan y de qué manera las vamos a hacer un reclamo al gobierno nacional”.

Figueroa ponderó también el programa de entrega de lotes con servicios que realiza adelante la Municipalidad de Neuquén. “Este programa que viene desarrollando Mariano (Gaido) es algo fundamental y ha tenido su éxito, fíjense cómo ha crecido en Neuquén y cómo inmediatamente la familia puede construir su vivienda también. Por eso vamos a trabajar con el Banco de la Provincia del Neuquén para otorgar ayudas desde el BPN para que se puedan edificar más rápidamente las soluciones habitacionales”, enfatizó.

alberto fernandez entrega viviendas neuquen

Un scoring para acceder a una vivienda

El nuevo Ruprovi generará un sistema de “scoring” para detectar prioridades, evitando designaciones arbitrarias y utilizando criterios objetivos y con métricas. Cruzará además información con Anses, con las áreas de discapacidad, registros de deudores alimentarios y de violencia de género.

También será público el listado de inscriptos y se pondrá en marcha un nuevo formulario con criterios más “amigables”, intuitivo y accesible desde cualquier dispositivo fijo o móvil.

Es importante resaltar que el Ruprovi no modificará las fechas de inscripción de los titulares. Sin embargo, bajo esta nueva modalidad será obligatorio la actualización la información propia y del grupo conviviente.

p14-f02-construccion-plan-viviendas.jpg La mayoría de las usurpaciones son en planes de vivienda.

Los que quedan afuera

Las bajas del Ruprovi pueden realizarse por las siguientes razones: bajas voluntarias de los inscriptos, personas que tengan denuncias, irregularidades y hayan participado de tomas o usurpaciones; quienes hayan ocupado lotes (del IPVU, del Estado o de privados) o suspensiones cuando se demuestre la veracidad de las denuncias (registro de usurpadores) y cuando se compruebe que se haya falsificado o completado de manera errónea datos del formulario.

Para poder llegar a todas y todos, desde el Ruprovi se realizarán convenios y capacitaciones a los municipios. Actualmente hay siete delegaciones en el interior: Villa la angostura, Chos Malal, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Las Lajas, Cutral Co y Zapala.

La experiencia de los planes sociales

Tras las denuncias que se dieron por estafas millonarias con planes sociales en la última gestión del gobierno provincial, Rolando Figueroa anunció un relevamiento para volver a inscribir a todos aquellos que quisieran mantener el beneficio económico. El objetivo era llegar a la información sin intermediarios, aunque desde el Estado neuquino destacaron que fue muy baja la participación, incluso cuando se informó que la reinscripción era obligatoria para seguir cobrando.