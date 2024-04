Qué dijeron los chilenos a los que les secuestraron los autos de alta gama

"Vinimos a Neuquén porque estábamos con los dos autos con falla, y un muchacho muy amable nos prestó su taller para poder solucionar parte de los problemas. Logramos solucionarlo y probamos los autos en la calle Montevideo. Y ese fue el error, ya que aceleré, pero fueron unos 20 metros y éramos los dos solamente, no había autos argentinos", aseguró Crespo Crespo a LMNeuquén.

autos secuestrados chilenos por las picadas Los autos secuestrados por la Municipalidad de Neuquén.

El hombre aclaró además que no sabían que esa calle era contramano y que cuando se lo aclararon acomodaron los autos para estar de la manera indicada. "Después de eso salimos de ahí, lentamente, o sea, andando normal, porque en ningún momento hemos corrido, no hemos corrido en la autopista, no hemos corrido carreras clandestinas, ni picadas, como dicen ellos, y nos vinimos por acá a cenar", aseguró el hombre.

Según detallaron los dos hombres involucrados, uno se fue a comer al centro y el otro se quedó en el taller. Cuando Crespo Crespo iba camino al Paseo de la Costa, ya que dijo muchos vecinos querían ver el auto, fue cuando fue interceptado por la Policía.

"La policía nos cruzó el vehículo y nos bajó de mala forma, hubo un abuso de autoridad. En todo momento quisimos colaborar y en ningún momento nos dimos a la fuga", aseguró Crespo Crespo, quien aclaró que eran conscientes que estaban en un país ajeno donde no tenían en claro sus leyes por lo que insistió en que: "Yo acato lo que me dice la policía".

Tanto Crespo Crespo como Sánchez, aseguraron que todo el tiempo quisieron colaborar y que en ningún momento se dieron a la fuga. "Yo le dije a los policías que nosotros íbamos a colaborar, y les pedía que me explicaran porqué me estaban deteniendo. Me hicieron poner las manos contra un árbol, porque me decían contra la pared, pero no había pared. Me revisaron y me trataron mal, yo creo que con discriminación por ser chilenos", denunció.

SFP Chilenos con autos deportivos secuestrados (5).JPG Jarón Alenxander Crespo Crespo y Eric Bastián Sánchez, propietarios de un Toyota Supra y un Honda S 2000 Sebastián Fariña Petersen

Como el otro conductor no estaba en el momento en que detuvieron a su compañero, Crespo Crespo lo llamó para avisarle de lo que estaba pasando y decirle que se presentará ante la policía.

"Yo estaba hablando por teléfono sentado en mi auto, en la puerta del taller cuando ingresan al auto con una escopeta para decirme que me baje", aseguró Sánchez, quien contó que en ese rato se grabó un video donde explicaba que iba a entregar el vehículo de forma voluntaria.

Chileno se filma antes de que le secuestren el auto.mp4

Ambos hombres coincidieron en que esta situación los perjudica gravemente, que hoy ya tendrían que estar de regreso a sus casas en Chile y que aún no saben ni de cuánto es la multa que deberán pagar, ni cuándo les devolverán sus autos y sus licencias de conducir.

"Lo único que hicimos mal fue probar el auto en una calle, pero fueron unos 20 metros que aceleré, nada más. Pero no corrimos carreras, los otros dos autos argentinos no eran personas con las que estábamos, eran solo vecinos que se frenaron para observar nuestros autos", aseguraron los conductores, quienes insistieron en que esto los perjudica mucho. "Están haciendo un revuelo, están inventando cosas que no corresponden. Nosotros no lucramos con esto, sale de nuestro bolsillo el gasto para ayudar a los comedores. Estamos esperando que nos devuelvan nuestros autos y las licencias de conducir".

Con respecto al reclamo municipal sobre los caños de escape de los autos secuestrados, los automovilistas aseguraron que la Aduana les permitió ingresar al país por lo que no entienden porqué tránsito de Neuquén les hacen problema. "llevamos andando más de 3500 kilómetros andando, hemos parado en todos los controles policiales, estuvimos en Trenque lauquen, en Buenos Aires, Mendoza", contó.

Los supuestos infractores aseguraron que el video que se difundió solo muestra la media cuadra que recorrieron cuando salieron del taller y probaron los autos.

Autos corriendo picadas.mp4

Los automovilistas chilenos denunciaron que el personal municipal le pusieron en las actas que se dieron a la fuga, cosa que niegan y aseguran que se entregaron sin problemas. "Si dicen que corrimos picadas que muestren las cámaras, si las calles todas tienen cámaras", lanzaron.

"Si es necesario querellar contra las personas que están haciendo todas estas farsas e injurias lo vamos a hacer. Porque a todos nos están dejando muy mal con todo esto", concluyó Crespo Crespo.