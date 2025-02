Qué dijo Rolando Figueroa sobre el discurso de Mariano Gaido

Insistió en que “el trabajo en equipo es fundamental en nuestra labor con cada intendente de la provincia, cada uno enfocado en sus responsabilidades, a partir del plan de Regionalización”.

El gobernador Figueroa también destacó que “pensamos en el Neuquén del futuro, acompañando su crecimiento con planificación en infraestructura para mejorar la movilidad, los servicios, el tratamiento ambiental y el desarrollo de cada vecino y vecina”.

El mandatario provincial encabezó la comitiva provincial que, entre otros, integraron el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; su par de Salud, Martín Regueiro; y la secretaria de Ambiente, Leticia Esteves.

Mariano Gaido sesiones ordinarias 2025 (23).JPG Maria Isabel sanchez

El apoyo de Mariano Gaido a Rolando Figueroa

En el cierre de su discurso, el intendente se refirió a las realidades de la provincia y de la ciudad de Neuquén. Y, tras destacar los trabajos en conjunto y las construcciones a futuro, Gaido puntualizó que "llegan tiempos electorales y me va a encontrar espalda con espalda junto al gobernador Rolando Figueroa defendiendo el proyecto neuquino. Este país siempre necesitó de Neuquén".

Y reiteró: "Quizás sea la última gran oportunidad, como dice el gobernador. Me da pasión vivir en esta ciudad, que me gustaría que el país tome como ejemplo".

Mariano Gaido sesiones ordinarias 2025 (24).JPG Maria Isabel sanchez

El plan de obra pública más ambicioso de la historia de Neuquén

El intendente Mariano Gaido inauguró este sábado las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén por sexto año consecutivo. En su discurso, detalló la buena salud de las cuentas municipales, en orden y sin endeudamiento, y exhibió el programa de obra pública más importante de la Argentina, “Orgullo Neuquino”, que asciende a 175 millones de dólares.

Enfatizó la transformación en este corto plazo de tiempo de la capital de la provincia, que es palpable y destaca a nivel nacional, al que llamó el “milagro neuquino”.

Este crecimiento no implica que el intendente Gaido haya descuidado el bienestar de la población, algo que dejó en claro en su mensaje y en acciones. Algunos ejemplos: el boleto estudiantil gratuito y los kits escolares para miles de alumnos asegurando que lo económico no sea traba para ir a la escuela, la promoción del emprendedurismo y del comercio local a través de medidas de fomento y la eliminación de impuestos, la organización de colonias pensando en chicos y grandes de la tercera edad que no pueden salir de vacaciones.

Mariano Gaido sesiones ordinarias 2025 (35).JPG Maria Isabel sanchez

Gaido destacó el conjunto de políticas públicas aplicadas que atrae a la capital neuquina a inversores privados, ocupando el primer lugar con 300.000 mts2 de construcción privada y una inversión de 600 millones de dólares anuales.