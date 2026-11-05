¿Qué está pasando en el estacionamiento del aeropuerto?: las tarifas, cambios y nuevas entradas y salidas

Las obras, comprometidas por la concesionaria en 2021, se ejecutan mientras se define el futuro contractual de la terminal aérea de Neuquén. Qué cambió.

El estacionamiento del Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén presenta en estos días varias reformas y un sistema de funcionamiento diferente en el estacionamiento . Las cabinas de cobro atendidas por personal fueron retiradas y reemplazadas por un sistema automático de ingreso, con pedestales que emiten el ticket y barreras de apertura rápida.

Aún no se sabe si el nuevo sistema suma más plazas de estacionamiento, aunque sí al menos se ve que hay un intento de que el esquema sea más fluido en el ingreso y salida del aeropuerto . LM Neuquén recorrió el predio y constató el avance de los trabajos, que aún conviven con sectores vallados y áreas sin habilitar. Además, para quien ingrese y salga más allá del tiempo de espera, aún las barreras están levantadas y no se está cobrando la tarifa.

Pero hay una mala noticia para quienes ingresaban al predio sin parar por la barrera, a esperar los arribos. Ya no se puede estacionar cerca de la rotonda, porque es el camino de salida.

La intervención de los trabajos corresponde a la primera etapa de refuncionalización del estacionamiento, según el informe oficial del Gobierno de Neuquén, a través del Director Provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviaria, Francis Pojmaevich. Hasta el momento, estos trabajos demandaron una inversión de 388.000 dólares.

El estacionamiento oeste del aeropuerto no parece sumar más lugares, pero sí hay otro recorrido para la salida. Sebastián Fariña Petersen

Las obras formaban parte de las obligaciones asumidas por Aeropuertos del Neuquén SA (ANSA) en la adenda de prórroga de la concesión firmada con la Provincia en 2021, y permanecían pendientes hasta que la actual gestión provincial de Rolando Figueroa reclamó su ejecución.

Aeropuerto de Neuquén: egreso y modalidad de pago

El acceso cuenta ahora con dos carriles permanentes, en reemplazo del esquema anterior, que concentraba el ingreso en una sola vía. Los conductores retiran el ticket en los pedestales y continúan hacia el estacionamiento sin detenerse ante una cabina. Según la cartelería instalada en el predio, quienes se retiren antes de los 15 minutos no abonan estacionamiento, modalidad que ya regía cuando el ticket era entregado por personal de la concesionaria.

Hasta la puesta en marcha de las obras, el ingreso y el egreso compartían una misma trocha en el acceso a la terminal, con una cabina donde se abonaba el estacionamiento. Ese esquema provocaba demoras que, en horarios de mayor circulación, se extendían hasta la rotonda de ingreso, el espacio DUAM y el sector del Parque Valentina.

La salida dispone de un recorrido independiente, con dos carriles y sus respectivas barreras, a través de una rotonda que circunda el estacionamiento.

El pago se realiza dentro de la terminal. En el sector de arribos nacionales e internacionales se habilitaron dos puestos desasistidos, con asesores disponibles las 24 horas para quienes abonen en efectivo, con tarjeta o mediante aplicaciones, además de dos terminales automáticas.

Ya no hay cabinas con personas en el ingreso al aseropuerto de Neuquén y no está la doble vía. Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo con la modalidad informada para el inicio del sistema, los pagos digitales tendrán un descuento del 20 por ciento. La señalización con códigos QR permite operar desde el teléfono celular.

La reorganización implicó, además, modificaciones en los sentidos de circulación hacia el aeropuerto y el Parque Valentina, con tramos que pasaron de doble mano a mano única. Hay una recomendación de atender la nueva señalética y mantener despejadas las áreas externas de salida.

De acuerdo con el cuadro tarifario exhibido en el ingreso, el estacionamiento funciona bajo una categoría única, con un valor de 6.000 pesos por hora y de 50.000 pesos por estadía diaria. Pasada la primera hora, el tiempo se fracciona cada 30 minutos, con una tolerancia de cinco minutos.

La cartelería indica además que los usuarios deben abonar el ticket antes de retirar el vehículo y que los automóviles no pueden permanecer en el aeropuerto más de diez días, salvo autorización previa y escrita de la empresa. En caso de extravío del ticket, el usuario deberá pagar el importe correspondiente al tiempo efectivamente utilizado, que será determinado por el prestador del servicio.

El sector este, sin habilitar: quedaban globas desarmadas

En el sector este del estacionamiento permanecen las instaladas con motivo de la exposición Argentina Oil & Gas. Ese espacio no se encuentra habilitado y, hasta el momento, no se informaron plazos para su liberación ni quién será responsable del retiro de las instalaciones. El informe técnico preveía, una vez finalizada la exposición y si las condiciones climáticas lo permitían, la pintura del frente de la terminal.

El sector Este del estacionamiento donde se hizo la Argentina Oil And Gas. Sebastián Fariña Petersen

Del monto total informado, 187.600 dólares se destinaron a obra civil; 86.900, a infraestructura de datos; 60.800, a señalética; 20.000, a barreras; 6.000, a cabinas desasistidas, y 26.700, a trabajos adicionales.

El costo final podría modificarse al concluir las tareas. La Municipalidad de Neuquén tuvo a su cargo la reubicación de luminarias y cámaras de videovigilancia en sectores externos al predio concesionado.

El informe técnico ubicaba el avance de esta etapa en torno al 90 por ciento y fijaba como fecha prevista de finalización el 19 de octubre, aunque todavía está en obra. Se encuentra en desarrollo una segunda etapa, que contempla intervenciones en la rotonda del Gloster Meteor, la aeronave emplazada como monumento en el acceso a la terminal.

Pese a que se emite un ticket de ingreso, aún no están cobrando por estacionar. Sebastián Fariña Petersen

Las obras se ejecutan en una etapa de definiciones sobre el futuro contractual del aeropuerto. ANSA administra la terminal desde 2001, en virtud de una concesión otorgada por 20 años y prorrogada por cinco más en 2021, durante la gestión de Omar Gutiérrez. El vencimiento estaba previsto para el 23 de octubre de 2026.

La concesionaria está controlada mayoritariamente por Corporación América Airports, del grupo empresario de Eduardo Eurnekian, que también opera los aeropuertos del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos.

El Gobierno provincial gestiona la incorporación del Presidente Perón a ese grupo, lo que trasladaría el poder concedente a la Nación y permitiría acceder a un esquema de subsidios cruzados para financiar inversiones. En ese escenario, la definición sobre los plazos y la modalidad de una futura concesión quedaría en manos del Estado nacional.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, señaló que la Provincia procura cerrar el contrato vigente sin afrontar el monto reclamado por la empresa, que deberá completar las inversiones comprometidas, y que se analiza una prórroga de entre seis meses y un año mientras se define el nuevo esquema.

Las tarifas que se vienen en el aeropuerto de Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Entre las obras necesarias, el funcionario mencionó al menos dos nuevas mangas, un sistema ILS para operar en condiciones de niebla y una nueva pista, con una inversión estimada en más de 100 millones de dólares en total y de más de 30 millones solo para la pista. Koenig advirtió que una inversión de esa magnitud podría trasladarse a las tarifas.

En paralelo, el Ejecutivo provincial impulsa un centro de conexión que integre vuelos, trenes y colectivos, con la posibilidad de sumar un centro comercial y un hotel.

Con un movimiento de entre 1,2 y 1,3 millones de pasajeros anuales, la refuncionalización del estacionamiento constituye la primera intervención visible de un proceso que deberá resolver, en los próximos meses, quién administrará la terminal y cómo se financiará su ampliación.