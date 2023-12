¿Qué hizo el líder musulmán argentino en Neuquén?

musulmanes día del migrante ONU Día Internacional del Migrante, declarado por la ONU. Festejo en Neuquén. Gentileza.

El presidente de la comunidad musulmana en la Argentina destacó la importancia de mostrarse unidos ante el conflicto de Medio Oriente. "La guerra en sí siempre causa migraciones forzadas, pero al mismo tiempo consideramos que era necesario mostrar una imagen que muchas veces en los medios no se ve", comentó y luego explicó: "Cuando uno ve las noticias desde acá sobre lo que ocurre en Gaza, uno piensa que es una guerra religiosa. Pero no lo es: no es un conflicto religioso sino por intereses territoriales geopolíticos".

Gill destacó que, a pesar de ese conflicto, son muchos los que buscan "la paz y la armonía". "Como presidente de la comunidad musulmana invité a pastores, representantes del judaísmo y a la iglesia católica de Neuquén para expresar nuestro anhelo de una mejor convivencia y transmitir el mensaje de que no importan los conflictos ajenos, igual se puede estar en paz", agregó.

"Participó también la comunidad judía local y las diversas colectividades, consideramos que es un mensaje necesario para nuestro propio contexto social que actualmente sufrió un cambio", aseveró y aclaró: "La diversidad es un elemento fundamental de la democracia, pero consideramos que hay que poner cierto marco ético moral en el momento de expresar las diferencias, hay que poner enfoque en construir".

El representante de la comunidad musulmana destacó que así como judíos, musulmanes y cristianos tienen su verdad absoluta, y lograron construir una amistad y llegar a un consenso, "no hay excusas" para no hacerlo entre partidos políticos.

Además, agradeció al ministro de Gobierno, quien participó del acto y acompañó a todos los migrantes. "Fue un mensaje con la visión de trasmitir un mensaje mucho más amplio", dijo y siguió: "En mi caso, hay tantos mal entendidos y prejuicios contra los musulmanes que fue para mí un momento importante para derribar esos prejuicios sobre nuestra religión".