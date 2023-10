Remate de la ex Cerámica Neuquén: ceramistas avanzaron en el acuerdo pero siguen en alerta

Esperan una respuesta para este jueves que podría definir el futuro de la fábrica. Piden que los ex trabajadores luchen con ellos.

Tras la última audiencia en el Juzgado Laboral N°1 de este lunes, los referentes ceramistas se mostraron conformes con los avances del encuentro en relación al posible remate de la ex Cerámica Neuquén, aunque aclararon que siguen en estado de alerta y a la espera de la decisión que tomen los ex trabajadores de la fábrica para esperar el pago de sus indemnizaciones sin perjudicar el futuro de la cooperativa.

"La audiencia fue un paso adelante porque estuvimos presentes todas las partes involucradas en el conflicto de Cerámica Neuquén, la empresa volvió a ratificar en qué consiste su propuesta de subdivisión, que la planta y la maquinaria quede para la cooperativa, que los terrenos remanentes van a afrontar el resto de las deudas y que dan especial prioridad a pagar las indemnizaciones de los ex trabajadores", dijo Mariano Pedrero, referente de los ceramistas, a la salida de la audiencia.

Nosotros ratificamos desde el Sindicato Ceramista, no nos olvidamos de que por muchos años fuimos compañeros de los que decidieron no acompañar la gestión obrera y prefirieron darse por despedidos, reclaman sus indemnizaciones", dijo y agregó: "Nos parece un planteo legítimo, lo único que decimos es que el camino no puede ser del remate porque eso significa dejar sin trabajo a 80 familias y desguazar la planta. Le decimos a esos compañeros que se queden tranquilos, que si deciden prestar la conformidad para suspender el debate, y avanzar en un camino de diálogo que priorice el pago de las indemnizaciones, el Sindicato Ceramista los va a estar acompañando como garantes. Los llamamos a que luchemos juntos".