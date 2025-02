Renunció una diputada del FIT: ¿Quién asumirá en su lugar?

Julieta Ocampo diputada FIT.jpg Julieta Ocampo asumirá la banca del Frente de Izquierda.

Antes de retirarse, destacó las limitaciones impuestas por la dinámica legislativa, señalando que muchos de los proyectos impulsados fueron bloqueados por lo que calificó como "la escribanía de Figueroa". Según Suppicich, la alianza entre el oficialismo de Comunidad, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y los libertarios impidió el avance de propuestas clave para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares.

El FIT-U, a diferencia de los partidos tradicionales, sostiene que la banca pertenece a la organización y no a una persona en particular. Es por eso que Suppicich regresará a su trabajo como docente universitaria, algo que, según ella, muchos diputados no podrían hacer porque han hecho de la política su única ocupación. "Se pasan de despachos a despachos sin trabajar", denunció la dirigente.

En los próximos días, el Partido Obrero en el FIT-U brindará una conferencia de prensa para exponer el balance del período de gestión y anunciar los lineamientos a seguir con la nueva legisladora, Julieta Ocampo.

Maria Gabriela Suppicich - Sesion Especial Gloria Ruiz

Críticas a Figueroa por la detención de Nicolás Heredia

En el cierre de su mandato, Suppicich aprovechó para cargar contra el gobernador Rolando Figueroa, exigiéndole que se pronuncie sobre la detención de Nicolás Heredia, un joven de Senillosa apresado en el marco de una causa que la diputada calificó como "armada".

“El silencio del gobierno de la neuquinidad, es decir, una frase que es un plato recalentado del MPN, pone de manifiesto la gran demagogia de Figueroa cuando se hace el distraído y no fija posición ante tamaño atropello que representa la detención del joven de Senillosa”, declaró.

La legisladora denunció que Heredia fue convertido en un "chivo expiatorio" para encubrir la inoperancia del gobierno en la prevención de incendios y la desidia en los programas destinados a combatirlos.

neuquino- detenido- incendios- El Bolsón.jpg

"Mucho 'bla bla' del sentimiento neuquino, pero no es capaz de publicar un solo tuit pidiendo explicaciones sobre el hecho de que un neuquino, que fue solidario cuando estaba de vacaciones, es apresado por una causa trucha armada por Bullrich y el gobierno de Río Negro", criticó Suppicich.

Además, la dirigente vinculó la inacción de Figueroa en este caso con su silencio ante el escándalo de la financiera Libra, una presunta estafa que involucra a sectores del poder económico y político provincial. "Los discursos de neuquinidad son, en definitiva, la cáscara de una vieja política de entrega y saqueo", sentenció.

Para reforzar su reclamo, el FIT-U presentó un proyecto de Comunicación para que la Legislatura de Neuquén se exprese sobre la detención de Heredia y exija su inmediata liberación. "Tenemos a un joven neuquino injustamente preso con una causa trucha y es urgente su libertad", concluyó Suppicich.

Con la llegada de Julieta Ocampo a la banca del Partido Obrero en el FIT-U, la lucha contra los negociados y la defensa de los derechos de los trabajadores continuará en la Legislatura, manteniendo la coherencia de una fuerza que concibe la política como una herramienta de transformación y no como un medio de acumulación de poder personal.