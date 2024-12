Rincón de los Sauces celebra 53 años y proyecta urbanización con lotes y servicios

rincón de los sauces 6.jfif

Sepulveda reconoció que las fuentes de financiamiento que llegan desde el Gobierno Nacional son escuetas. Valoró que gracias al compromiso del gobierno provincial, se está avanzando en una obra primordial como lo es el nuevo hospital: "Se está avanzando, y si bien faltan algunas cuestiones del sistema de climatización, vemos la firme decisión de poder materializar la culminación de esta obra y que de una vez por todas tengamos acceso digno a la salud, en una población que ronda más o menos en 55 mil habitantes".

En este sentido y con la mirada puesta en el crecimiento de la ciudad, la intendenta habló de las obras que se llevan adelante desde el municipio: "Tenemos proyectado una nueva urbanización que no solo está pensando en el desarrollo de loteos con servicios para viviendas familiares, sino que también están contemplados lotes que tienen que ver con dependencias públicas como un destacamento policial, sala de primeros auxilios, los espacios verdes, y hasta un corredor comercial".

Y, por otro lado, subrayó la importancia de las grandes obras que hace muchos años se vienen gestionando y que tienen que ver con poder dar solución de raíz a cuestiones básicas, fundamentales para la vida cotidiana, como es el servicio de agua y cloaca.

"En este sentido estamos avanzando en el Plan Director de Agua con financiamiento del gobierno de la provincia, y con el compromiso del año pasado del gobernador estamos ejecutando la obra de un nuevo acueducto. Tenemos capacidad de captación, pero nos faltaba el transporte, el almacenamiento. De este plan que está pensando en una población de más de 80 mil habitantes, hay que empezar con estas etapas porque la emergencia hídrica no es de ahora, lo venimos sufriendo varios períodos estivales, y este año pudimos empezar con esta obra tan significativa", manifestó.

El crecimiento poblacional

Sepúlveda reconoció que las localidades como Rincón de los Sauces y Añelo tienen características muy particulares, y que en el último tiempo se han suscitado distintas problemáticas relacionadas con el crecimiento poblacional, ante la llegada de numerosas familias de otras provincias, ilusionados con las oportunidades laborales en el sector petrolero, pero con poca planificación para instalarse y cubrir las necesidades básicas.

"Llegan por semana 2 o 3 familias con todas las necesidades básicas insatisfechas, esto quiere decir que la familia llega, se instala en la casa de algún conocido o pariente, están durante un período de tiempo muy corto y luego tenés a esa familia pidiendo desde lo básico alimento diario, vivienda y demás. Es una situación muy compleja", dijo como contracara al crecimiento que se proyecta.

"Desde la municipalidad transparentamos la situación porque no tenemos manera de dar solución habitacional cuando no hay siquiera para alguien que ya está viviendo hace un tiempo acá. Lo poco que tiene la municipalidad se destina a situaciones de vulnerabilidad o de violencia de género que es muy recurrente, estas situaciones se dan y lo máximo que puede hacer es fijarse de dónde viene y comprarle los pasajes para que se vuelvan as u localidad, porque no es mala voluntad de la municipalidad o de los vecinos, sino que esta situación se ve aumentado tal vez por la proyección de Vaca Muerta", explicó.