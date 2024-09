Rolando Figueroa, entre el compromiso de su gente, los desafíos y un tal señor Carnevale

Y siguió: “de ninguna manera vamos a hablar de nada que se le parezca a la política partidaria y ninguna de esas cosas que habitualmente se hablaban en este lugar, no voy a pedir la cansada de votos seguros, ni ninguna de esas cosas que no sirven absolutamente de nada”.

Un mensaje con fuerza puertas adentro

A lo largo del encuentro, el gobernador ante una nutrida audiencia que incluía ministros, secretarios, directores y jefes de departamentos, entre otros, el gobernador recalcó en todo momento que “a ningún miembro del gabinete ni a nadie se le preguntó qué afiliación partidaria tenía”.

El gobernador recalcó que “tenemos un desafío generacional, de verdad acá esto trasciende a los partidos políticos. Hoy tenemos una gran oportunidad”.

A lo largo de la hora que se extendió el mensaje, el mandatario provincial hizo un repaso de los nueve meses de gestión y los desafíos que se vienen.

Dijo que no se podía "seguir rifando el futuro", al tiempo que criticó que "hace al menos 8 años que la Provincia comenzó a realizar obras, que no les correspondían, para que el intendente jugará en línea con el gobierno de turno", en alusión a la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez.

"Comenzamos a revisar los planes sociales, otra herramienta que era para ganar elecciones, pensar en sostener a alguien en la pobreza, gente cautiva. Y fueron tantos los errores que ni la mitad cumplían los requisitos", recordó.

Enumeró los alquileres de camionetas, como también las contrataciones de empresas para obras, entre otros. "Estamos buscando normalizar, nos está llevando más tiempo, pero este año vamos a lograr un ahorro de 841 millones de dólares".

Recalcó la puesta en marcha del plan de becas Gregorio Álvarez, como del plan Emplea Neuquén. "Creo que Neuquén nos impone nuevos desafíos de manera permanentemente", recalcó el gobernador, que habló de trabajar en el Neuquén pos Vaca Muerta, de acá a treinta años.

"No hay mamá ni papá Nación, por eso tenemos que ordenarnos. Y lo primero que lo hicieron fueron los municipios", dijo. "Ahora nosotros, cuando la gente dice quer falta infraestructura, no nos tenemos que quejar. Ahí es donde tenemos que concentrar todo nuestro esfuerzo", puntualizó.

"No todos tienen las mismas necesidades ni las mismas realidades, por eso empezamos con la regionalización", justificó Figueroa, que repasó un sinnúmero de obras previstas para rutas nacionales y provinciales, para las que se invertirían 500 millones de dólares. También la edificación de 48 escuelas nuevas durante la gestión, de las que nueve están en ejecución, la puesta en marcha de 50 centros de Salud y equipamientos para la Policía, según manifestó.

Rolando Figueroa: "Cero coima, no es joda"

"No puede ser que en otros lugares el kilómetro de asfalto cueste menos de un millón de dólares y acá se ponían de acuerdo para ganar un poco más, y salió dos millones", sostuvo el gobernador. Y recalcó: "Otro tema importante hablando de obra pública, coima cero. Porque no solo lo voy a echar, sino que lo voy a denunciar y me voy a encargar. Nos vamos a presentar con el fiscal de Estado por el daño que le hacen al Estado. Cero coima, no es joda. Se terminó".

En otro párrafo, Figueroa sostuvo que se redujo un 30 por ciento de ausentismo con respecto al año pasado. Aseguró que "el año pasado, el Gobierno provincial, con los fondos de todos los neuquinos, gastó 165 millones de dólares en pagar ausentismo", aunque aclaró que más de 60 millones de esos "se tuvo pagar suplentes de suplentes".

Indicó que varias veces se decía que "no hay conflicto, sigamos codo a codo, como estamos que está todo bien, pero nosotros no llegamos acá para que todo siga igual", insistió el gobernador en su repaso ante la planta política.

"Nosotros tenemos que ir dándole a ustedes las herramientas para que podamos realizar las cosas de la mejor manera, para que podamos trabajar mucho más a gusto", dijo el gobernador. Y sostuvo que "tenemos que armar un equipo que esté comprometido y que esté preparando para asumir los nuevos desafíos, pero eso lo tenemos que generar entre todos". Y puntualizó: "La sociedad comienza a valorar, cuando la gestión son buenas o son malas, por ahí pasa la cosa".

Trabajar con compromiso y decirle chau a la vieja política

Reclamó a su equipo de trabajo prestar "atención a ese joven que viene detrás nuestro, y es talentoso y que nosotros podemos ir promocionando para que vaya ocupando el lugar para que sean mejores. Si hay algo que se nos requiere a quienes nos toca gobernar, es dar seguridad y ser generoso en política, en la función pública, en las empresas, en la vida, los miserables siempre van a ser miserables siempre".

El gobernador Figueroa recalcó que "a nadie se le puso un revólver en la cabeza para que diga sí a un puesto político, no estamos reclamando ni siquiera actividad política partidaria, lo que sí reclamamos es compromiso para llevar adelante una propuesta de gobernabilidad. Quiero de verdad a Neuquén de verdad, porque lo siento hasta en la médula, quiero de verdad hacer las cosas bien y lo necesito a todos ustedes".

Casi en el cierre del evento, sacó a relucir el caso de un funcionario político, que según pudo conocer LMNeuquén pertenece al ministerio de Infraestructura. “No quería dar el teléfono porque iba a ser invitado a una reunión con el gobernador que creyó seguramente era una reunión política, entonces se negó. Este señor es libre, se quedó en el pasado, tanto que se fue en el pasado”, sostuvo Figueroa, que previamente había dicho que “es el último día de trabajo de este señor”, del que se supo el apellido era Carnevale.