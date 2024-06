Rolando Figueroa garantizó la finalización de obras públicas en Neuquén: cuánto aporta Nación

"Cuando presentamos el programa de endeudamiento fue destinado a obras, lo presentamos porque no existía un horizonte claro y no se sabía qué iba a pasar con las obras públicas", dijo el mandatario sobre el proyecto aprobado en la Legislatura de Neuquén para tomar deuda por hasta 500 millones de dólares y aclaró: "Hicimos la proyección de que no iban a financiar absolutamente nada".