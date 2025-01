Rolando Figueroa inauguró una escuela en zona rural de San Martín de los Andes

“En un Neuquén en donde nos cuesta poner las cosas en orden, donde se han suspendido todas las obras en distintos lugares en toda la República Argentina, que hoy estemos acá inaugurando una obra, es gracias al esfuerzo de todos los neuquinos”, sostuvo Figueroa y apuntó: “Los neuquinos desafiamos al sistema, con trabajo e inversiones”.

Destacó que “mientras que no se invierte en nada, en ninguna obra, en todo el país, no se invierte en educación, no se invierte en salud, no se invierte en seguridad, los neuquinos estamos desafiando al sistema trabajando con la neuquinidad”. Y precisó que “queremos más educación, más salud, más seguridad, más obras de infraestructura”.

Más edificios escolares

El gobernador afirmó que “en los próximos dos meses vamos a tener en la provincia de Neuquén, o construida o en el proceso licitatorio, ocho escuelas técnicas que hacen a 40.000 metros cuadrados”. Y agregó que “vamos a tener 62.000 metros cuadrados de construcciones nuevas y 8.000 metros cuadrados de refacciones”.

En este punto, remarcó que “son 70.000 metros cuadrados, que no son metros fríos, sino son metros para que las docentes puedan enseñar, para que los chicos puedan aprender en distintos lugares de la provincia”.

“No estamos inaugurando metros cuadrados, estamos otorgando la oportunidad de que chicos se puedan formar y esa herramienta de la educación en un hogar pobre, en un hogar marginal, en un hogar que sufre, es el mejor acto de rebelión o de rebeldía que puede llegar a existir”, aseguró.

escuela Figueroa.webp

El mandatario enfatizó que “los chicos de la comunidad de Pil Pil, van a poder estudiar, van a poder seguir un colegio secundario, ojalá que puedan tener una universidad y como también con becas” y recordó que “20.000 becas que estamos otorgando todos los neuquinos al sistema educativo para que 20.000 chicos puedan estudiar”.

Asimismo, Figueroa expresó que “la educación también tiene que ver con cómo nos manejamos en comunidad. Es tan importante respetar las normas, es tan importante respetar al docente, respetar las autoridades y respetar la tierra donde uno vive”.

Comunidad educativa

En tanto, la ministra de Educación, Soledad Martínez, expresó que la comunidad educativa del lugar “es aguerrida, es una comunidad empoderada, pero fundamentalmente paciente y respetuosa y esas son condiciones y cualidades muy valiosas”. Explicó que, para llegar a la concreción del nuevo edificio, “la transición llevó mucho trabajo y no porque queríamos revisar lo que pasaba, sino porque queríamos garantizar las cosas que se exigían, que ordenáramos el Estado que recibimos para así poder tener recursos para invertir en obras”.

La ministra indicó que “la escuela es comunidad, es proyecto colectivo, son sueños, son jóvenes, es futuro y por eso queremos renovar nuestro compromiso, que esta comunidad crezca, que recupere su matrícula, queremos que la gente de la comunidad vuelva aquí a la escuela que los va a recibir con los brazos abiertos y con instalaciones adecuadas”.

escuela pil pil san martin de los andes

Por otra parte, Martínez afirmó que “hemos garantizado el transporte a partir del día 30 para que los chicos puedan iniciar el ciclo lectivo en tiempo y forma”. Y sostuvo que “tenemos un profundo respeto por los y las docentes en esta provincia. Respetamos y valoramos particularmente el compromiso que tienen”.

Por último, la directora del establecimiento, Gladys Ortega, expresó que “es algo histórico, algo que no nos vamos a olvidar nunca en una comunidad, una escuela, un edificio nuevo. Es una historia que va a quedar en el recuerdo de muchos y hay que cuidarla. Porque sé que la puerta de futuro para nuestros niños, nuestros niños acá acompañándonos hoy, es la educación y ahí es donde tenemos que hacer el puerto”.

Durante el acto de inauguración, también estuvieron presentes los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; de Salud, Martín Regueiro; de Turismo, Gustavo Fernández Capiet; la presidenta de la Upefe, Tanya Bertoldi; el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; el diputado nacional Osvaldo Llancafilo; y Fabricio Curruhuinca en representación de la comunidad mapuche Curruhuinca.