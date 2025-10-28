Rolando Figueroa se reunió con Luis Caputo con Vaca Muerta como agenda

Fue en Buenos Aires, donde fue recibido por el ministro de Economía y el secretario de Hacienda de la Nación.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , se reunió este martes en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman , a poco más de 24 horas de haberse conocido el resultado de las elecciones legislativas .

En un breve posteo dentro de su cuenta personal en la red social X, el mandatario provincial indicó: “Estamos enfocados en avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda la provincia".

Agregó que "pensando en el post Vaca Muerta y en la consolidación de un modelo neuquino basado en el bienestar y las oportunidades para nuestra gente”.

IMPULSAMOS EL DESARROLLO DE NEUQUÉN



Nos reunimos en Buenos Aires con el ministro de Economía, @LuisCaputoAR, y el secretario de Hacienda de la Nación, @CarlosGuberman.



Estamos enfocados en avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda… pic.twitter.com/Ul6TYqsvZG — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 28, 2025

Caputo, a su vez, compartió el posteo del gobernador de la provincia y puntualizó en su propio posteo que hay “cada día mayor interés en el mundo por invertir en Neuquén”.

Cada día mayor interés en el mundo por invertir en Neuquén. @Rolo_Figueroa https://t.co/mXng0IY1qb — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 28, 2025

El boom de la industria

Lo dicho por el ministro de economía fue ratificado por Figueroa, todo en un contexto de la expansión de Vaca Muerta y los récords en materia de producción hidrocarburífera a los que está asistiendo la activiadad no convencional.

Incluso, se sabe, el fenómeno está gestando un efecto superador, un salto cualitativo respecto a la producción que tuvo Argentina en materia hidrocarburífera en su historia y que ya le está dando dólares genuinos al Banco Central.

De hecho, ese superávit comercial favorable en materia hidrocarburífera está superando la balanza energética los cinco mil trescientos millones de dólares en lo que va del año, en los primeros nueve meses, con cantidades que aumentaron en términos de exportación de petróleo, con principal destino, por ejemplo, a Estados Unidos, a los que se le vende por más de mil millones de dólares.

La agenda

Todo lo de la actividad hidrocarburífera se da en un contexto de caída en el precio internacional del crudo del trece por ciento, que es compensado por una mayor producción, con un aumento del cuarenta y un por ciento en términos internacionales.

Y que, para el caso específico de Neuquén se traduce en mayores regalías, que son las que hoy sostienen la economía provincial, dado que representan el 50 por ciento de los ingresos de la tesorería de la provincia.

Además de Vaca Muerta, en la agenda del gobierno neuquino con Nación también está el tema de la obra pública, la transferencia de rutas nacionales al ámbito provincial para que se concreten con fondos propios una serie de obras que quedaron inconclusas o que, en algunos casos, ni siquiera se habían iniciado.

También la discusión de la coparticipación, es decir, el reparto de la torta de recursos coparticipables que Nación debe destinar a las provincias y el reclamo de Neuquén respecto a cómo se están distribuyendo esos fondos. De hecho, fue uno de los temas de campaña de los candidatos a legisladores nacionales de la Neuquinidad, quienes plantearon la necesidad de abrir en el Congreso el debate respecto a una nueva ley de coparticipación.

El bypass de Añelo

Por otra parte y volviendo a la cuestión de la industria petrolera, en la sesión de este miercoles en la Legislatura del Neuquén, tomará estado parlamentario el proyecto de ley para ratificar el acuerdo con las operadoras del sector hidrocarburífero para la pavimentación de 51 kilómetros del bypass de Añelo, conectando las rutas provinciales 8 y 17.

El proyecto de ley lleva la firma del gobernador, Rolando Figueroa, y prevé la autorización al ministerio de Infraestructura, a llevar adelante los actos necesarios a los efectos de adherir, en carácter de Fideicomisario, al Fideicomiso By Pass de Añelo, instrumentado mediante un contrato firmado el 19 de junio de 2025 por las empresas YPF, Vista Energy Argentina, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Phoenix Global Resources, y Total Austral, en su carácter de Fiduciantes; y TMF Trust Company, en su carácter de fiduciario.