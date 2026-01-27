Rutas cortadas y casas inundadas por fuertes tormentas en Andacollo: cuándo llega la alerta a Neuquén

Un incendio en Las Lajas y lluvias intensas en el norte neuquino complicaron a los equipos de Defensa Civil. Ya se preparan para la alerta meteorológica del final de la semana. Los detalles.

Los equipos de Emergencias y Defensa Civil de la provincia de Neuquén afrontaron un lunes complicado por la convivencia de fenómenos climáticos extremos. Además de contener un incendio forestal en Las Lajas, las fuertes tormentas del norte neuquino dejaron rutas intransitales y casas inundadas por la sobrecarga de los cañadones naturales. Aunque no se lamentaron personas afectadas por el temporal, desde la Provincia se preparan para el temporal que llegará el jueves y complicará a todo Neuquén con lvientos intensos y lluvias abundantes con actividad eléctrica.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, habló con LU5 y dio detalles de las actuaciones que tuvo se equipo este lunes, cuando varios fenómenos extremos requirieron asistencia por parte de las autoridades. Entre ellos, el desborde de los cañadones en el norte neuquino, que quedaron registrados en un video que se viralizó en redes sociales.

“A partir de las 6 de la tarde en el norte y noreste de la provincia tuvimos la formación de núcleos convectivos, cuando nos encontrábamos trabajando fuertemente para contener el incendio en Las Lajas“, dijo el funcionario y agregó que, entones, tuvieron que dividirse para atender a los vecinos de Andacollo y las localidades cercanas, afectados por la fuerte tormenta con ráfagas intensas de viento y una abundante precipitación.

“Tuvimos afectaciones en Andacollo con el aumento de caudales en cañadones naturales. Eso ocurrió, por ejemplo, en el cañadón de Las Cabras, ahí se grabó el video viral“, dijo sobre el registro de un cañadón desbordado de agua, que generó temor entre los vecinos.

Llegó la tormenta a Andacollo: hizo desastres en calles y casas

Cruz afirmó que no hubo personas afectadas por el temporal, aunque el desborde de los cañadones sí generó cortes en la circulación e ingresó a algunas viviendas. “Tuvimos el anegamiento de algunas de calles e ingresó agua en las viviendas de los pobladores, que fueron asistidos por la Policía y Bomberos“, dijo y agregó: “Los Bomberos rápidamente bombearon el agua y no pasó a mayores, sólo casas afectadas por el ingreso de barro“.

Por otro lado, se registró un corte en la circulación en la ruta 21, a partir del desborde de un cañadón que afectó la ruta que une Loncopué con El Huecú. “Se vio afectada la traza de la ruta y están trabajando para recomponer la transitabilidad“, explicó.

Un nuevo incendio forestal

Mientras esto ocurría en el norte neuquino, los equipos de Emergencias, Defensa Civil y Manejo del Fuego seguían abocados a detener el incendio que se había desatado en Las Lajas. Cruz señaló que el foco ya quedó contenido, aunque arrasó con 800 hectáreas a su paso.

“A última hora de ayer quedó contenido el incendio, trabajamos con con medios aéreos hidrantes y helicópteros para trasladar a los brigadistas“, dijo y añadió: “Fue una zona muy compleja porque es una zona cordillerana de estepa y, según el etudio preliminar, afectó unas ochocientas hectáreascon flora propia del lugar“.

El combate del incendio forestal requirió de la búsqueda de refuerzos. A los brigadistas que ya estaban trabajando en Loncopué se sumaron otros veinte de Chos Malal y Aluminé. Según Cruz, este incendio era el único foco activo en la provincia.

Incendio Parque Nacional Los Alerces - brigadistas

“Hay que llamar a la conciencia de la ciudadanía, porque muchos avisan del uso del fuego intencional cuando no está permitido“, dijo Cruz y aclaró que la única forma de evitar nuevos focos de incendio es con participación activa de los ciudadanos.

Aclaró, ademásm que los vecinos de Aluminé y Villa Pehuenia notaron la presencia de humo en las últimas horas. Cruz lo atribuyó a un cambio en la dirección del viento, que trajo el humo de los incendios forestales de Chile.

Más tormentas ponen en alerta a Neuquén

Después de un lunes intenso de trabajo, los equipos de Emergencias y Defensa Civil trabajan en la preparación de lo que será un fin de semana demandante en la provincia ed Neuquén, porque se aproxima una nueva alerta meteorológiva por formación de tormentas convectivas, con ráfagas fuertes de viento, abundante caída de agua en pocas horas y actividad eléctrica, que puede desatar incluso nuevos focos de incendio.

lluvia tormenta santa rosa neuquen María Isabel Sánchez

“Este jueves y viernes va a ser complicado en toda la provincia y el sábado a la mañana en la zona de Confluencia“, dijo Cruz y agregó que las abundantes precipitaciones pueden generar aumento de caudales en ríos, arroyos o cañadones, por lo que es necesario tener precaución a la hora de circular.

“Tenemos que estar preparados para lo que se viene“, dijo el funcionario, que ya trabaja para reducir el impacto del fenómeno climático entre los neuquinos.