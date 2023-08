San Martín de los Andes: por un deslave una familia se auto evacuó

Desde Protección Civil, explicaron que esto ocurrió debido al caudal de agua que bajaba en ese momento del cerro, lo que ocasionó arrastre de palos y troncos con barro. Pese a lo ocurrido, no hubo personas heridas.

Deslave en San Martín de los Andes -NO Portada-.jpg Gentileza Realidad Sanmartinense

De momento, el lugar se encuentra delimitado para evitar el acceso, mientras que este martes los especialistas continuaron trabajando en el sector. En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, Policía Provincial y Protección Civil.

Derrumbe de rocas en la Ruta de los Siete Lagos

El temporal que está azotando a la provincia también se hizo sentir en la Ruta de los Siete Lagos, donde una serie de rocas se desmoronaron y cayeron sobre la calzada. “Fue durante la madrugada del lunes, pero se trabajó con rapidez, ya que tenemos a los equipos operativos en todos los caminos afectados”, informaron a LMNeuquén, desde Vialidad Nacional.

Derrumbe en Ruta Siete Lagos Gentileza Diario Andino

Aunque no hubo personas heridas, en el momento del derrumbe un auto que transitaba por la zona sufrió el impacto de las rocas desprendidas. Las autoridades reiteraron el pedido a los automovilistas de que no transiten por el sector en caso de no ser estrictamente necesario. Esto se debe a que las constantes lluvias han generado una marcada inestabilidad en la ladera, lo que aumenta significativamente el riesgo de desprendimientos adicionales.