Se le incendió el taller y pide ayuda para reconstruirlo

“Es inexplicable lo que pasó. No se entiende, no fue un corto circuito porque la instalación eléctrica estaba bien”, explicó José Campos, el damnificado.

El hombre de 69 años contó que había montado el taller con los ahorros de toda una vida trabajada. "Yo ya tengo mi edad y las empresas no me dan trabajo. Tengo la jubilación mínima y no me alcanza para nada. Entonces me puse a trabajar como herrero. Siempre estuve trabajando de soldador en las obras”, aseveró en declaraciones radiales.