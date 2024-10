Sigue la purga de incumplidores: otros tres despidos en Provincia

El Gobierno provincial neuquino sigue adelante con su decisión de eliminar los gastos innecesarios del Estado, lo que implica ejecutar los despidos de aquellos agentes que no cumplen con sus obligaciones éticas, laborales o legales. En septiembre último, la administración de Rolando Figueroa había informado otros tres despidos por no asistir a trabajar o no cumplir la tarea para la que estaban designados. En aquella ocasión, dos eran del Registro Civil y el restante pertenecía al Servicio Penitenciario.