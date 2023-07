Soldado muerto en Zapala: video revela reuniones de militares con el juez de la causa

En ese encuentro estuvieron presentes el general de Brigada, Hugo Tabbia; el coronel Gustavo Chimeno, del Grupo de Artillería 16 de Zapala y el teniente coronel Enrique Lamas, jefe de la Base de Apoyo Logístico de esa ciudad. En la grabación, Tabbia asegura que mantuvo comunicaciones frecuentes con el juez a cargo de la causa Hugo Greca que subroga el juzgado federal de Zapala. “Durante mi estadía en Buenos Aires estuve en contacto con el juez antes de que venga acá (a Zapala). Él me dijo lo que iba a hacer, peritando el arma, después que iba a venir a hacer una inspección. Hablé con él después, me dijo que había participado ese día de la inspección ocular, me dijo que valoró mucho que la familia lo acompañó todo el tiempo con entereza ”, dice Tabbia en la reunión en la que también participó Natalia Uribe, madre de Pablo.