Sufrieron cuatro robos en un mes en la Vecinal de barrio Confluencia: "Se llevaron las ganas de seguir"

En cuanto a los objetos robados, explicó que se llevaron ventiladores, inodoros, las mochilas de los baños y hasta el horno pizzero. "Todo se llevaron, no dejaron nada, se tomaron hasta el tiempo de cerrar la llave de gas para llevarse los hornos, hicieron un trabajo fino. Lo único que dejaron es un freezer, ya me lo llevé para que no lo puedan robar". Incluso dijo que, tras el último hecho, los ladrones "dejaron una cuchara quemada, con restos de lo que consumen".

La vecina señaló que habló con la Comisaría 19 del barrio ya que cada vez que llaman por un robo "no hay móviles, no hay personal" y precisó: "Tienen en total cuatro móviles pero tres están abocados a temas familiares por violencia, entonces están en los domicilios. El único que recorría el barrio, lo llevaron a una posta en el puente de noche, no tenemos seguridad". Con respecto a la falta de patrulleros, desligó de la responsabilidad al personal policial del barrio y apuntó al gobierno provincial. "El ministro de seguridad tiene que hacer algo con esa situación", marcó.

Además, recalcó que el problema de la inseguridad no es algo nuevo, ya que hace tiempo que lo sufren en el barrio y no saben quiénes son, pero "hay mucha gente que viene de afuera, como los trapitos que se juntan en el supermercado Vital" y aclaró: "Yo no digo que sean ellos, pero viene mucha gente de afuera".

Por otro lado, la mujer contó que en el barrio trabajan con las problemáticas sociales y conocen a todos los vecinos del lugar, por lo que no cree que sea gente del barrio la que entra a robar.

También mencionó otra situación ocurrida días atrás, cuando intervino la Policía pero no pudo hacer nada. "Adentro de la vecinal, en el predio donde están construyendo, había personas durmiendo. Entonces llamamos al móvil, los levantó y no se los llevó ni los demoro. Me dijeron 'no tienen nada', pero están adentro de una propiedad que es privada, no están afuera y encima la noche anterior habían entrado a robar justo", relató.

Por último, insistió en su pedido para ser escuchados por el gobierno provincial y recordó que no es solo un problema de la Comisión Vecinal, sino que es de todo el barrio.