Sumaron distintas miradas a la regionalización

Esta modalidad, con mesas de trabajo por región, tiene como objetivo la escucha atenta de ministros e integrantes del gabinete provincial, para poder recibir las demandas y problemáticas de los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la región, quienes fueron elegidos y representan a las comunidades.

El modelo de regionalización implementado por el gobernador Rolando Figueroa se orienta en llevar oportunidades a todas las localidades, con el horizonte puesto en el crecimiento de cada región.

En la reunión de Villa Pehuenia, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, expresó que están compenetrados con la regionalización y dijo que “la Provincia debe integrarse en regiones. No puede haber regiones que no crezcan, que estén postergadas, como mencionó Daniel, donde no lleguen las oportunidades”, aludiendo a las palabras del lonco Salazar, durante su intervención.

La regionalización al poder

A comienzos de mayo, los tres poderes del Estado de la provincia se reunieron en Casa de Gobierno para formalizar su adhesión al decreto de regionalización propuesto por el Ejecutivo con la firma de un acta compromiso.

poderes regionalizacion.jpg

Del encuentro participaron, además, el Tribunal Superior de Justicia en pleno: su presidenta María Soledad Gennari, los vocales Germán Busamia, Evaldo Moya, Alfredo Elosú Larumbe, y Gustavo Mazieres; y la presidenta de la Legislatura, Gloria Ruiz. También estuvieron el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; y la secretaria de Planificación y Vinculación Institucional, Leticia Esteves.

El decreto 366/2024 responde a uno de los compromisos asumidos por Figueroa al comienzo de su gestión, y consiste en establecer una delimitación territorial de la provincia en siete regiones, con el objetivo de fortalecer la cercanía con los gobiernos locales y la ciudadanía y dar respuestas oportunas y eficientes a las demandas locales.

En el plano estrictamente judicial, la reorganización implica que se pasará de 5 circunscripciones a 7 regiones judiciales. El Poder Legislativo también hará lo propio en este proceso, y todos los ministerios y reparticiones públicas trabajarán con la misma división de regiones.

Terminado el encuentro, el gobernador destacó que los tres poderes del Estado “estén trabajando en línea, teniendo como premisa estar cerca de la gente en el servicio de Justicia, en el trabajo legislativo y también por supuesto en todo lo que tiene que ver con el abordaje de las diferentes temáticas por parte del Poder Ejecutivo”.