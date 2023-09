Padres organizados manifestaron su bronca y malestar tras advertir que la medida de ATE implica la suspensión de clases en varios establecimientos educativos que por estas horas comenzaron a notificar a las familias sobre la situación. Es que sin auxiliares de servicio, no pueden garantizar la limpieza.

Familias de distintos establecimientos educativos del sector público ya fueron notificadas por distintos medios de comunicación sobre la suspensión de clases, en tanto no tienen manera de garantizar la limpieza de las instituciones. La medida no es general ni a nivel del CPE. Dependerá de cada escuela, en función de los recursos que disponga para hacer frente a la ausencia de auxiliares de servicio que adhieran al retiro.

"Están llegando las notificaciones de que suspenden, y estamos totalmente en contra. Esto es el desamparo total", se quejó Smoljan.

Recordó que en un conflicto de intereses y derechos, debería prevalecer el interés superior del niño, la niña y el adolescente. "¿Sin clases por un acto? ¿Cuál es el derecho de los chicos? ¿Qué harán las instituciones del Estado que están para garantizar su derecho?", se preguntó Smoljan.

Es que si, hay distintos organismos del Estado creados para garantizar y proteger derechos que asisten a las infancias, tales como el Consejo Provincial de Educación, defensorías del Poder Judicial y una subsecretaría provincial de la Niñez y la Adolescencia.

"Eso nos preocupa también, que las instituciones no funcionen, no respondan por ellos. Nadie los defiende en estas circunstancias", recalcó la vocera de Padres Organizados en Neuquén.

Angélica Lagunas, la secretaria general de ATEN Capital, confirmó esta situación: "Hay un montón de escuelas que mañana no tienen clase por el retiro de ATE".

Solo por dar algunos ejemplos, no habrá clases en las escuelas primarias 2 y 16, y el Cpem 19. Tampoco alumnos del Instituto de Formación Docente N°6, la escuelas primarias 202, 183 (turno tarde), la especial 6 y la 351 de Plottier. También lo notificó la Escuela Primaria 133 y la 159 de Plaza Huincul. En Cutral Co, la 172. Con el pasar de las horas, todo indica que la lista será mucho más extensa.

"Ya llevamos más de 10 paros en 2023, entre ATE y ATEN. Y no vemos a las instituciones que tienen que funcionar más allá de lo que hagan las familias. Pero escuchamos a todos decir que van a garantizar los días de clase, el mismo (Sergio) Massa dice que no se pude hacer paro por cualquier cosa. Entonces, en qué quedamos, si por un acto suspenden las clases. Es el desamparo total. Lo normal es que la escuela pública no tenga clases", se lamentó Smoljan.

