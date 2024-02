Tasa municipal a la nafta: estacioneros piden menos impuestos nacionales

Señalaron que la mitad del precio de combustible son impuestos nacionales que no llegarán a la región tras la quita del fondo compensador.

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén, Carlos Pinto, explicó en una entrevista con LU5 que "las tasas e impuestos nunca son bienvenido y más cuando inciden directamente en el precio del combustible que ya sufrió aumentos considerables". Sin embargo, señaló que es mejor que las tasas se destinen a fondos con fines específicos, como el boleto de COLE, y que no vayan a impuestos nacionales que no traen beneficios a la región.

Desde la Municipalidad señalaron que, ante la quita de este subsidio, los usuarios de Neuquén capital deberían pagar un boleto de 2250 pesos, por lo que se tomó la decisión de tratar un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia de transporte y buscar algún mecanismo para aliviar el pago que hacen los usuarios. De este modo, los automovilistas podrían pagar más caro el combustible para sostener el transporte público de la ciudad, que hoy incrementó el precio a 450 pesos, empujado por las últimas subas de la nafta y gasoil.

Pinto señaló que, si se implementa esta medida, muchos usuarios podrían cargar combustible en una ciudad aledaña para pagar menos. "Perjudican puntualmente a las estaciones que están en ese municipio, pero en este caso hay varios municipios que están en vías de adherirse y usar el mismo sistema de recuperación de fondos que venían por parte del gobierno nacional", dijo y agregó que, si se trata de una medida unificada en la región, no se verían diferencias entre estaciones.

"Si son muchos los municipios se siente menos, donde se aplican estas tasas, los municipios de alrededor son los más beneficios", expresó Pinto y agregó: "Los usuarios van a cargar a ciudades cercanas, pero si se unifica sería para todos igual".

"Las tasas e impuestos nunca son bienvenidos y más cuando inciden directamente en el precio del combustible que ya sufrió aumentos considerables", señaló el estacionero. Sin embargo, recordó que la mitad del precio que paga el automovilista está formado por impuestos nacionales, que duplican el valor de costo del combustible.

"Si esto es algo que falta de ingreso por parte de Nación, una cosa justa, aunque no todo sea justo, sería que se disminuya por un lado y se aplique esta tasa que va en forma directa a un fin determinado", expresó sobre la posibilidad de quitar los impuestos nacionales, que no regresarían en forma de ayudas a la zona, para reemplazarlos por tasas municipales, con impacto directo en los vecinos de la región.

Las ventas se sostienen pese a los aumentos

En un contexto de subas frecuentes en los valores de los combustibles, los estacioneros de la región señalaron que las ventas se mantienen estables, aunque se notan impactos en los primeros días posteriores a los incrementos. "Al principio no cargan, ya sea porque lo ven más caro o porque escuchan del aumento y llenan su tanque, entonces los días subsiguientes se ven menores ventas", dijo Pinto.

"En la zona no vemos tan bajas las ventas, no vemos tanta reducción. En algunas estaciones puntuales lo han sufrido más", dijo el vicepresidente de la Cámara, y agregó: "La época es motivada por el turismo pero depende muchísimo de donde está ubicada la estación, si está en una ruta de tráfico de turismo, pero las que están dentro de la ciudad notan que disminuyen las ventas porque están de vacaciones o no hacen los recorridos habituales al trabajo".