Tiene 15 años, investigó sobre Vaca Muerta y es finalista de las Olimpíadas de Historia

SFP Fransico Frias Carmona ITC Olimpiadas de Historia (6).JPG "Vaca Muerta: un descubrimiento, una perdida y una gran oportunidad" se titula el trabajo de investigación con el que Francisco Frías Carmona, de 15 años, presentará en la final de la decimoquinta edición de la Olimpíada de Historia. Sebastián Fariña Petersen

A pesar de que la propuesta de la Universidad Nacional del Litorial está dirigida a equipos de trabajo de dos o tres estudiantes, Francisco decidió hacerlo en forma individual. "En un principio fueron varios los grupos de estudiantes que se mostraron interesados en elaborar investigaciones pero después de un tiempo solo quedó Francisco", explicó Camila López Noe, profesora de Historia en el ITC y tutora del joven estudiante. La profesora destacó que esta olimpíada es la más importante a nivel nacional y señaló que es la primera vez que el ITC participa en esta temática. "Cuando presenté la inquietud a las autoridades del colegio se mostraron interesados en que los estudiantes participen y cuando les comenté de la propuesta a los alumnos fueron cerca de diez los que se anotaron pero después de unos meses sólo Francisco abordó la investigación", describió la docente que trabaja desde hace ocho años en el colegio ubicado en la avenida Olascoaga.

A pesar de estudiar en una escuela técnica, Francisco aseguró que su interés también abarca la historia y las ciencias políticas. "Me parece que es necesario aprender más sobre todo en este contexto de crisis económica y elecciones que atraviesa el país, y sobre todo estar muy bien informados", comentó el joven quien destacó el apoyo que recibió de sus padres para llevar adelante la investigación que le llevó cuatro meses. "Mis padres me alentaron, se ofrecieron a ayudarme para conseguirme contactos en el ámbito petrolero como así también información", agregó.

Con el acompañamiento de la profesora López Noé, Francisco realizó las entrevistas, buscó y seleccionó información proveniente de libros y documentos. "Vaca Muerta es un tema que siempre se está hablando, es el oro negro, es el material que el país necesita para salir de esta crisis y con la obra del gasoducto Néstor Kirchner se empezó a hablar mucho más. Me fui metiendo en el tema para entender un poco más", relató el estudiante que entre las materias que más le apasionan mencionó Taller de Robótica, Historia, Educación Cívica y Matemáticas.

SFP Fransico Frias Carmona ITC Olimpiadas de Historia (1).JPG Francisco Frías Carmona junto a Camila López Noe, profesora de Historia en el ITC y tutora de la investigación del joven estudiante que fue elegido finalista en la Olimpíada de Historia. Sebastián Fariña Petersen

El trabajo presentado por Francisco fue seleccionado por un comité evaluador de la olimpíada y pasó a la instancia nacional con la modalidad de defensa oral, de la que resultará el ganador de la categoría.

Por otra parte resaltó que "existe un prejuicio respecto a que temas de historia no se hablan en las escuelas técnicas". "Sé por conocidos de otras escuelas que sí se abordan", acotó el joven que en un futuro su deseo es estudiar Bioingeniería o Ingeniería en Mecánica. Consideró que esta posibilidad de llevar a cabo este trabajo le permitió conocer la metodología y contar con herramientas de la investigación histórica y al mismo tiempo experimentar la producción de su propio trabajo de investigación ,"que quizás lo termine usando en futuros informes o tesis".

Además de su dedicación a las materias que cursa en el colegio, tiene un promedio por encima de 9, durante los meses en que estuvo abocado al desarrollo de la investigación, Francisco junto con su papá, que es ingeniero en electrónica, recorrió las ciudades de Cutral Co, Plaza Huincul y Añelo.

A pocos días de viajar a Santa Fe junto a su profesora, Francisco contó sus expectativas: "Es importante la participación, uno tiene siempre que mirar para arriba, estar confiado sabiendo que voy a darlo todo con humildad y respeto hacia los otros finalistas porque lo que más importa es el valor de la persona". Confesó con una sonrisa que "buscaré estar en el top 3 para no decir en el puesto 1".

SFP Fransico Frias Carmona ITC Olimpiadas de Historia (4).JPG "Recapitulo de forma precisa y compacta la historia de la formación de este importante yacimiento y comprender las complejidades de su explotación en el pasado, presente y futuro alrededor del eje central propuesto por las olimpíadas que es el trabajo en tiempo de crisis”, explicó el estudiante. Sebastián Fariña Petersen

"Los profes nos acompañan y estimulan"

El estudiante de tercer año del ITC que en los próximos días viajará a Santa Fe para participar de la instancia final de una nueva edición de la Olimpíada de Historia en la Universidad Nacional del Litoral, expresó su agradecimiento a la dedicación y conocimiento de las y los profesores de esta escuela técnica. "Los profesores están relacionados y comprometidos con todos los alumnos y eso es algo muy bueno, que no pasa en todas las escuelas. Creo que es una de las mayores virtudes de esta escuela", precisó.

Comentó que después de hacer el primario en el ICI College buscó información acerca de diversas escuelas para comenzar sus estudios secundarios. "Mi papá que es ingeniero electromecánico me habló de su especialidad pero no fue por impulso de él que elegí ingresar al ITC sino que fui buscando información y me interesó esta propuesta que tiene el colegio de que sus estudiantes participen de competencias. Después vi las carteleras con los logros de los estudiantes de otros años y eso me gustó porque se nota el reconocimiento y estimulo que brindan los profesores", explicó.