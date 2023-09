Las familias de Oscar Morales y Guadalupe Canuillan, dos de los cuatro soldados fallecidos hace una semana en la tragedia del Ejército en San Martín de los Andes , convocaron a una marcha este jueves a las 18 para pedir la destitución de los tres altos mandos de esa fuerza ya que consideran que "no fue un accidente", sino que se trató de "negligencia". "El camión no estaba en condiciones técnicas para salir a la ruta", opinaron. Piden además que saquen de circulación todos los camiones obsoletos.

Oscar Morales y su papá. Oscar Morales y su papá en San Martín de los Andes. gentileza

"Esta marcha surge al cumplirse una semana sin respuestas, no se nos comunicó nada, nadie nos llamó ni a la familia Morales, ni a Canuillan. Vamos a marchar para pedir la destitución del jefe de regimiento, Hernán Javier Chamadoira; segundo jefe mayor Domínguez Silva y tercer jefe, Taubelan Ruiz, quien es el encargado del mantenimiento vehicular y de transporte", anunció el tío de uno de los fallecidos.

El hombre aclaró que la conductora del camión, también integrante del Ejército, "no es culpable". "No deben crucificar a esta compañera de los chicos, ella es una víctima más de este terrible accidente por negligencia de estos señores. Pedimos que esa chica no sea sancionada y que no la culpen para lavarse las manos ellos, para darnos un culpable a las familias de los cuatro fallecidos", aseveró.

Gutiérrez contó que aún no pudieron comunicarse con los familiares de los otros dos soldados fallecidos ya que son de Salta, pero aseguró que en la marcha de hoy pedirán justicia por los cuatro.

La tragedia evitable

Para el tío de "Oscarcito" esta tragedia era "evitable" ya que aseguró que ese camión no tenía que salir con los soldados, al ser un vehículo viejo. "Este señor Chamadoira hace casi dos años que está como jefe del Ejército y este es el tercer accidente que sufre", advirtió.

"Hasta el momento no recibimos nada, ninguna pericia, ni siquiera tuvieron la decencia de informarles a sus familiares de que sus hijos habían sufrido tremendo accidente, lamentablemente nos enteramos por los medios y cuando lo vimos nos dimos cuenta que Oscar podría haber estado en ese camión que volcó", relató.

Ejército Argentino tragedia hospital Las familias de los soldados esperando respuestas en el Hospital.

Gutiérrez contó a LMN que su sobrino, quien tenía 21 años, era un joven muy humilde, que acataba órdenes y que nunca contestaba. Palabras similares tuvo para con Guadalupe Canuillan, quien era su vecina.

"Ambas familias la pasaron muy mal. A la mamá de Oscarcito la paseaban del Ejército al hospital para saber cómo estaba su hijo y la familia Canuillan no recibió ni una ayuda, ni un móvil. Recién a las 11.30 le avisaron que su hija estaba muerta", denunció.

"Todo ese dolor que causaron es lo que lleva a realizar esta marcha. Tanto la familia Morales como la familia Canuillan pedimos la destitución de estos jefes por negligencia. Esto no fue un accidente de tránsito, esto fue negligencia", insistió.

tragedia camion militar lolog san martin de los andes Gentileza Lacar Digital

El tío de Oscar dijo que no se van a callar y consideró que los vecinos de San Martín de los Andes son muy solidarios, además que todos estaban muy compungidos por lo sucedido. "Yo estoy concentrado en que estos chicos tengan justicia y los responsables paguen lo que tiene que pagar ante la ley", concluyó.

Los fallecidos fueron el Cabo Primero Cristian González, de 29 años; Cabo Juan Martín Román, de 23 años; Soldado Voluntario Oscar Morales, de 21 años; y Soldado Voluntaria Guadalupe Canuillan, de 19 años. González y Román eran oriundos de Salta y los otros dos de Neuquén.

La dolorosa carta abierta tras la tragedia del Ejército

Sonia Beatriz Flandes y Oscar Raúl Morales, mamá y papá de Oscar Morales, hicieron una carta abierta donde fueron muy duros con el Ejército y advirtieron que en ese camión modelo 75 viajaba el escalafón más bajo de la fuerza.

"Las 22 almas que estaban en este camión eran del escalafón más bajo del Ejército; allí no iban ni tenientes, ni coroneles, ni capitanes. Todos estos chicos y chicas estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Por lo tanto, hacemos responsables directos al Jefe del Regimiento de San Martin de los Andes y de ahí para arriba hasta el Ministro de Defensa", denunciaron.

La familia de una de las víctimas fatales alertó a todos los padres que en este momento tienen un hijo dentro del Ejército. "Sepan que estos negligentes, corruptos, con su desidia e incompetencia van a volver a matar", afirmaron.

Sonia y Oscar llamaron a la reflexión ya que consideraron que "no puede volver a pasar una tragedia de este tipo donde una familia deba llorar a un hijo que fue al Ejército para cumplir un sueño y ganarse la vida honradamente".

ejercito-muertos-san-martin.jpg

"Exijo como madre y me tomo el atrevimiento de hablar por las 22 familias que están sufriendo por la irresponsabilidad del jefe a cargo del Regimiento 4 de Caballería, teniente Coronel Hernan Javier Chamadoira que sea inmediatamente destituido de su cargo", lanzó Flandes, quien agregó: "Exijo que todos los camiones del Ejército Argentino, que se encuentran totalmente obsoletos, sean sacados de circulación".

Además, la familia de Oscar denunció que todos los soldados voluntarios de este país "no están sirviendo a la Patria, si no que están siendo utilizados (usados) como mano de obra barata para cumplir las tareas de limpieza en los patios y casas de los coroneles, capitanes y altos mandos de los ejércitos". "Poco y nada es la instrucción que se les da, tampoco se los provee de armamento y ropa adecuada para dicha instrucción", aseguraron.

"Quiero que sepan que dentro del Regimiento de San Martin de los Andes había camionetas 0 km y dos camiones nuevos que no se usaron en lo que debían usarse. En este caso las camionetas pudieron haber sido usadas para trasladar a los soldados y seguramente se hubiera evitado esta terrible tragedia. No quiero extenderme demasiado, abrazo con todo mi corazón, y con todo el dolor que tengo a las 22 familias que están sufriendo. Voy a emplear unas palabras que a menudo usan los militares en sus discursos vacíos: “Si no se cumple con lo que pido, que Dios y la Patria se los demande”. Posdata: Hasta pronto hijo, tu partida me ha dejado el corazón roto en mil pedazos"; concluyó.