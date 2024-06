Tragedia: qué se sabe de la pareja del motociclista fallecido en la ex Autovía Norte

Hospital Castro Rendón Terapia Intensiva María Isabel Sánchez

Fuentes hospitalitarias brindaron más detalles luego de que fuera actualizado el parte de salud a los familiares. "Tiene un politraumatismo grave. Se encuentra con asistencia respiratoria y su pronóstico es reservado", indicaron desde el Castro Rendón a este medio.

Cómo fue el trágico accidente de tránsito

Por lo que se sabe, al momento del accidente, el efectivo policial no se encontraba de servicio.

Transitaba junto a su pareja a bordo de una moto, por la ex Autovía Norte (Circunvalación de la Ruta 22), en sentido oeste-este. Sorpresivamente, fueron embestidos por una camioneta que se trasladaba por Los Paraísos, una calle de ripio. Al ingreso de la ex Autovía Norte, se produjo la brutal colisión. "La camioneta gira hacia la izquierda, presuntamente su conductor no se percata de la moto y chocó, con este trágico desenlace", describió Corzo.

accidente fatal autovía norte 02.jpg Gentileza

Los cascos de seguridad quedaron sobre la cinta asfáltica, pero la Policía todavía no pudo establer si los llevaban puestos. "El efectivo policial murió en el acto. Ya se le realizó la autopsia y como causal de la muerte se determinó un traumatismo de tórax y politraumatismos varios", comentó el coordinador operativo de la Dirección Tránsito Neuquén.

En cuanto al conductor de la camioneta, se supo que está fuera de peligro. Es de Neuquén y tiene 49 años. "Fue dado de alta y el día de la fecha se lo notificó de una imputación y la libertad supeditada en el marco de la causa judicial", señaló Corzo. También pasó por un test de alcoholemia que arrojó resultados negativos.

godoy victima accidente autovia

En las redes, la trágica noticia generó numersosas reacciones de dolor e indignación por lo ocurrido en un tramo de la Ruta 22 que carece de iluminación. Mucha gente expresó sus condolencias a la familia del efectivo policial y reza por la pronta recuperación de su señora internada.

"La Policía del Neuquén acompaña en este difícil momento, ante el fallecimiento de quien en vida fuera el sargento Jonatan Ernesto Godoy con servicio en la División Tránsito Neuquén, hermano del subcomisario Juan Marcelo Valenzuela, con servicio en la Comisaría 5° de Centenario. Acompañamos a nuestro camarada, familiares y amigos, ante tan irreparable pérdida, elevando una plegaria para que encuentre la fortaleza que le permita sobreponerse a tanto dolor y congoja", comunicaron.