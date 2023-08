Tras la pausa por las PASO, se recuperan las ventas en las agencias de viajes de Neuquén

"Previo a las elecciones, como la gente ya se veía venir este cambio económico, tuvimos muchísimas consultas y reservas", dijo Leonardo Sebastián, a cargo de la agencia Sebastián Viajes. Desde otra agencia del centro aclararon lo mismo: "No dábamos abasto con la cantidad de consultas" de pasajeros que buscaban pagar sus paquetes turísticos antes de que se dieran cambios en la moneda.

Los agentes de viajes llegaron el lunes a sus oficinas con un dólar oficial a 350 pesos, por lo que en los primeros días de la semana casi no recibieron potenciales pasajeros. Aclararon, sin embargo, que suele producirse el mismo efecto cada vez que hay un cambio abrupto en el valor de la moneda estadounidense. Cuando la economía se estabiliza, ya empiezan a sentir una recuperación en la actividad que, este mes, parece haber llegado temprano.

"Ya desde este jueves empezaron a retomar las consultas por viajes al Caribe o salidas grupales al exterior", dijo Sebastián a LMNeuquén. Sin embargo, los paquetes a las playas paradisíacas del mar Caribe no son baratos: se estiman que rondaban el millón y medio de pesos y que ahora podrían llegar a los 2.5 millones, con los cambios en la cotización de la moneda.

Algunos pasajeros que compraron sus aéreos la semana pasada encontraron valores duplicados en los mismos tramos después de las elecciones. Si bien el gobierno nacional anunció una reducción en uno de los impuestos que gravaban la actividad (la percepción RG 5272 pasó del 25% al 5%), este beneficio impositivo no llega a compensar los incrementos para viajar fuera del país.

Para Sebastián, los principales convencidos de hacer los viajes son aquellos que tenían el dinero en dólares y que prefieren pasarlos a pesos a un cambio conveniente para contratar el alojamiento a través de la agencia en moneda nacional. También están aquellos que se resignan ante los vaivenes económicos ya habituales, y aprovechan a planificar sus vacaciones para los meses del verano.

AM Sebastian Viajes (7).JPG Agustin Martinez

A eso se suma otro factor: las PASO no son las únicas elecciones con la capacidad de desestabilizar el mercado cambiario. Por eso, muchos resignan el aumento de los pasajes de ahora y se atajan ante una posible suba para octubre, cuando se vea el efecto de las elecciones generales y el posible cambio de gestión en la Casa Rosada. De esta manera, los agentes se ilusionan con una buena temporada de verano.

"La perspectiva para este verano es muy buena, los operadores tomaron muchos más lugares en los aéreos y alojamientos que el año pasado", expresó Sebastián. Agregó que la mayoría de los pasajeros elige el Caribe como destino, por lo que apuntan a viajar a los ya tradicionales Riviera Maya, Punta Cana y Bayahibe. A eso se suma la aparición de nuevas alternativas, como las islas de Aruba o Jamaica, y la caída de consultas para viajar a Cuba. "Es un clásico y es más económico pero los hoteles ya no están tan abastecidos ahora", aclaró.

Los que optan por viajes de playa a destinos más cercanos optan por las playas de Brasil, con Florianópolis, Buzios y Rio de Janeiro como opciones más masivas. También están los que eligen los hoteles all inclusive en las playas del norte, como Ibassai y Praia Do Forte, y los que optan por el norte de ese país pero en destinos de posadas, que incluyen Porto De Galhinas o Maceio.

Con respecto a los pagos, las agencias ya no ofrecen financiación con tarjetas de crédito. Aquellos que quieran separar su pago en cuotas o que no cuenten con los fondos suficientes para cancelar el viaje de una sola vez pueden hacer pagos aplazados, pero los valores de los paquetes turísticos se fijan en dólares y se cobran en pesos al cambio del día en que se abona. "Pero los que tienen pesos no dudan en pagar todo el viaje para congelar el tipo de cambio", señaló Sebastián.