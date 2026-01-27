Un avión del gobierno de EE.UU. aterrizó en el aeropuerto de Neuquén: ¿A qué vino?

El arribo de una aeronave oficial de EE.UU. a Neuquén desató versiones sobre misión institucional con senadores y una escala previa en Tierra del Fuego.

El avión del gobierno de Estados Unidos que aterrizó en Neuquén

Un avión perteneciente al gobierno de los Estados Unidos aterrizó este martes en el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén capital, en un movimiento poco habitual que rápidamente generó la curiosidad local y las especulaciones en redes sociales. Se trata de un avión Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Según distintas versiones que circularon durante las últimas horas, la aeronave habría llegado con una delegación de senadores estadounidenses de ambos espacios políticos: el Partido Demócrata y el Partido Republicano, en el marco de una misión institucional.

Sin embargo, hasta el momento no existe una agenda oficial difundida que confirme actividades, reuniones o recorridas en la provincia. La comitiva la integran miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU., según la información oficial de la Embajada de EEUU en Argentina.

El comunicado de la Embajada de EE.UU.

"Una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. visita Argentina", dice el comunicado de la Embajada.

La visita incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica", aseguraron oficialmente.

Avion EEUU Neuquen-2 El Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó en Neuquén con una comitiva de senadores y diputados. (Foto: Boris Spotter)

El hermetismo se profundizó al conocerse que el mismo avión habría aterrizado ayer por la tarde-noche en la provincia de Tierra del Fuego, lo que alimentó hipótesis sobre una gira por el sur del país, posiblemente vinculada a temas estratégicos, energéticos o de cooperación bilateral.

Avión con una comitiva de los EE.UU.

En Neuquén, el arribo no pasó inadvertido. Usuarios de X (ex Twitter), Facebook e Instagram compartieron imágenes, horarios estimados y conjeturas sobre el motivo del viaje, ante la ausencia de información oficial por parte de autoridades nacionales, provinciales o de la representación diplomática estadounidense.

Por ahora, el aterrizaje del avión oficial se mantiene rodeado de versiones y silencio institucional. Se espera que en las próximas horas pueda surgir alguna confirmación que permita aclarar el motivo de la visita y si habrá encuentros con funcionarios locales o recorridas por puntos estratégicos de la región.