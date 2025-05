Un incendio afectó una casa de dos plantas y dos motos

“Teniendo en cuenta que en el interior había material de alta combustión como son dos motos y maderas el fuego se propagó en forma rápida y violenta”, sostuvo el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, a LMNeuquén.

incendio- vivienda- Plottier-2

En el lugar se desarrolló un incendio en una construcción de dos pisos. Aparentemente, por manifestaciones de testigos, sería de una persona de mal vivir.

Mansilla indicó que “las pérdidas son cuantiosas, teniendo en cuenta que adentro había material combustible, como era la nafta de las motos y otros elementos como maderas, colchones y otras cosas que tenía este hombre adentro”.

Señaló que el fuego se propagó en forma rápida y violenta.

De acuerdo a manifestaciones de algunos vecinos, hacía un par de días habían allanado el lugar por tener cosas indebidas.

Demandó más de una hora controlar el fuego

Debido a la envergadura del foco de incendio, debieron acudir cuatro autobombas del Cuartel de Bomberos junto con diez efectivos para poder combatir las llamas.

El siniestro quedó controlado después de más de una hora de ardua tarea.

Aseguraron que, a pesar del fuego generalizado, no se registraron lesionados ni hubo propagación a viviendas colindantes.

El incendio dejó a una policía con lo puesto

Hace una semana se desató también un incendio en una vivienda en Plottier y como consecuencia dejó a su propietaria prácticamente con lo puesto. Las pérdidas fueron totales, lo único que quedó en pie fueron algunas paredes, que había podido recubrir con ladrillos.

“Lamentablemente, se quemó todo, pues en el informe que pusimos nosotros es que dadas las características constructivas y la ausencia de propietario favoreció mucho el fuego”, señalo el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla a LMNeuquén.

Se trata de una vivienda del tipo prefabricada, ubicada en el barrio Obrero, al noroeste de la ciudad, que quedó sumamente afectada. El bombero detalló que la casa prefabricada, de dos ambientes (8x8 y una ampliación de 4x4), se quemó completamente.

“La propietaria, una suboficial de Policía, perdió todos sus electrodomésticos, el aire acondicionado, el televisor, y otros artículos eléctricos como la cafetera. Las pérdidas fueron totales”, indicó.

Al momento de desatarse el incendio, no estaba su moradora. Respecto a la causa del inicio del fuego, sostuvo que se sabrá en el caso de que la Policía realice la investigación. “Nosotros tenemos un indicio, pero no es prueba”, aunque aclaró que “es un hecho accidental, no es intencional”.

Lo que llamó la atención del experimentado bombero, es la poca participación de los vecinos en casos como este. “Los vecinos avisan, nos llaman, pero cuando hay que ayudar no se los ve tanto. Antes la gente agarraba un balde”, observó.