Un joven sociólogo neuquino analizó el voto "antisistema" a Javier Milei

Sacha Pujó tiene un magister de Políticas Públicas en la FLACSO. Dijo que el país no se volcó a la derecha. "Hay una frustración de ir contra todo"

“Si lo miramos desde el lado racional, lo que está proponiendo Milei es una trampa, con soluciones fáciles , que no son soluciones de fondo, sino que, por el contrario, en esta sociedad dinámica, no sé cuánto tiempo va a sostener el impacto económico y de desigualdad que van a generar las políticas que aplique en el caso de ser electo”, planteó Pujó, durante un streaming en radio Circus 104.9 de Posadas, Misiones.

Pujó se mueve dentro de la biblioteca teórica que indica que el país no está derechizado y que el voto a Milei no es ideológico, sino más bien una reacción de una generación acorralada, que no tiene futuro, como un movimiento ciberpunk.

"Subjetividad confinada", se llama el libro de Sacha Pujó, que tiene un magíster en Políticas Públicas en la FLACSO. Nació en Centenario, provincia de Neuquén. Analizó el fenómeno del voto de Javier Milei.

Sostuvo en ese sentido que ante la frustración, hay una pulsión social de “ir contra todo”, al no sentir la satisfacción de un Estado que cumpla con las expectativas sociales.

“Se nota que el hambre de revanchismo es cegador, y la idea es destruirlo todo, sin importar los costos (económicos y sociales)”, acotó el sociólogo de 37 años, quien además es músico de una banda.

“Las políticas que se plantean no hacen más que aumentar aún más la destrucción del tejido social. La situación de este individualismo brutal. Y volviendo a las transformaciones tecnoproductivas, las nuevas generaciones, con el voto joven, varón, que está fuertemente asociado a Milei. También quiero reflexionar en torno a lo que implican los nuevos dispositivos inteligentes, las redes sociales y la idea del sujeto de hoy en día. Hay una idea de un individuo todopoderoso que hasta goza con revelarse a la autoridad, se cree que se tiene el poder absoluto y en realidad estamos viviendo todo lo contrario”, indicó.

El sociólogo explicó que “hay una imposibilidad de actuar colectivamente y cambiar la realidad. Entonces un individuo desvinculado de un proyecto de realidad” y que el fracaso del gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández, los dos de distintos polos de la grieta y condicionados por la espada de Damocles del FMI, hizo que se perdiera interés en la participación político partidaria.

“Tampoco hay espacios de participación en los partidos oficiales, que le abran el juego la juventud y las interpele, que las incorporen para que puedan canalizar estas frustraciones y convertirlas en un proyecto colectivo”, sostuvo Pujó, quien detalló que ese espacio de vacío lo capitalizó Milei.

Dos gobiernos, grieta y fracaso

Y se explayó: “No lo veo como un voto ideológico. No creo que la sociedad se derechizó y que el 60 por ciento de la población argentina tiene una ideología tradicional de derecha. Sino que lo veo más como una especie de grito de rabia, de mostrarle al sistema oficial y sus partidos que la cosa no va. Que los últimos dos gobiernos, el de Macri, que prometió la revolución de la alegría, los globos de colores y la lluvia de dólares fue un fracaso absoluto; y el gobierno del Frente de Todos que prometía, que después de esa paliza que fue el gobierno de Macri, recuperar los ingresos, no logró eso y tenemos más del cien por ciento de inflación, con una política condicionada por el FMI. Entonces, esa doble frustración, genera un agotamiento y un desencanto”.

El sociólogo dijo que el efecto del voto Milei, no tiene una comparación directa con los gobiernos de derecha de otras partes del mundo, donde hay un sentido nacionalista y estatista. “No es lo mismo el fenómeno de Meloni (Giorgia) en Italia y Trump (Donald) en Estados Unidos donde tienen un fuerte sentido estatista, de lo que es el liberalismo aquí en nuestro país”, afirmó.

Indicó además que el país tiene una suerte de nostalgia con la época del uno a uno de Carlos Menem, ante la promesa de dolarización que plantea Milei. “Yo lo veo irónicamente, porque si bien se presenta como volver a un pasado idílico, de los ‘90 y el liberalismo extremo, veo que hay un voto antisistema”, reflexionó.