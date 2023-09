Una alameda, postes de telefonía y carteles cayeron por el viento

alamos caidos viento gentileza

En el sector de Valentina Sur Rural, una alameda cayó sobre una calle, por lo que debieron trabajar con maquinaria para levantar los restos de ramas y madera seca que quedaron sobre la calle.

La caída de al menos unos cinco álamos de gran altura se produjo en las calles San Julián y San Ignacio. "Esas alamedas tienen una explicación, pertenecían a las viejas chacras como cortinas de viento, pero cuando se abandona la producción también se abandona con ello el mantenimiento, no se cortan más los árboles, no se riegan, no se mantienen las acequias y se secan. Y ante estos vientos grandes se caen", describió Baggio.

"Tuvimos que trabajar casi cinco horas en ese lugar para tratar de quitarlos de la vía pública. Habían atravesado toda la calle, pertenecían a una cortina de álamos que está paralela a la calle", explicó el funcionario, quien contó además que no perjudico el servicio de luz eléctrica ya que ese tendido pasa por la vereda de en frente.

En la zona del Alto de Neuquén el viento tiró varios carteles séxtuples que por suerte no golpearon a ningún transeúnte, ni tampoco dañaron automóviles estacionados.

Defensa Civil trabajó también en la caída de poste de Telefónica en la calle Ignacio Rivas y Luis Beltrán.

"Este tema de los postes es reiterado, y bastante preocupante para nosotros. Ya hemos notificado a las empresas que tienen posteados de madera en la ciudad de Neuquén para que arbitren las medidas de seguridad necesarias, porque los postes se pudren en la base y con vientos fuertes se caen, y tenemos que asistir con la grúa, con personal", indicó Baggio.

Además aseguró: "De todas formas, siempre que actuamos en esto le cobramos el servicio, está dentro de la tarifaria, así que les hacemos llegar la boleta del trabajo municipal cuando tenemos que atender un problema que genera un privado".