Una mujer con riesgo de femicidio fue a denunciar a su agresor y la mandaron a su casa

"Al ser el caso tipificado como “Código A” (riesgo de femicidio) la compañera hizo un llamado para conseguir una plaza en el refugio de protección Madre Teresa o en otro lugar. A veces cuando no hay disponibilidad en ese espacio se utilizan hostels u hoteles para que no vuelvan a la vivienda donde se encuentra el agresor", explicó el referente de ATE, antes de hacer hincapié en la falta de respuesta por parte de las funcionarias responsables de gestionar el pedido.

ate.jpg El comunicado de ATE para denunciar la falta de respuesta institucional en una situación con riesgo de femicidio.

En ese sentido, Pezzali remarcó que la asistente intentó articular con Yasmina Merehj, quien se encuentra a cargo de la Dirección General y Provincial de las Violencias. Sin embargo, la contestación fue nula. Previamente, se comunicó con Lorena Ruiz, responsable de la Guardia 2785, quien se desentendió del tema aduciendo que había renunciado a su puesto el pasado 27 de julio.

"Más allá de eso, ella sigue y nunca se lo clarificó a las compañeras que trabajan en la Dirección, que actualmente no saben quién está a cargo y cuáles son los pasos a seguir. La directora provincial Yasmina Merehj nunca contestó el teléfono. Lorena Ruiz dice que no es más directora, pero hoy tuvo una mesa de negociación con el Ejecutivo por otro dispositivo que se llama Familia Solidaria. En esa mesa, Yohana Bufalo, la segunda al mando de la Subsecretaría de Familia, termina blanqueando que hasta el 9 de diciembre Ruiz le sostiene la Dirección", planteó el referente de ATE.

"Finalmente, ante la falta de respuesta de las funcionarias, la operadora de la Línea 148 terminó tomando una decisión que no le corresponde. Lo único que pudo hacer es disponer de un rondín policial, ya que a la mujer no le quedaba otra que volver a la casa de su agresor con sus cuatro hijos, aprovechando que la persona denunciada no estaba en la vivienda", agregó.

"Del viernes a la fecha no hubo comunicación de Yasmina Merehj a las compañeras ni una explicación de lo que sucedió", sostuvo indignado y sin conocimiento de cómo se encuentra actualmente la mujer que fue a pedir ayuda.

Línea 148.png Una operadora de la Línea 148 de Neuquén.

"La situación es gravísima porque luego de que publicamos el comunicado, Lorena Ruiz me llamó y me terminó comentando que en el refugio Madre Teresa han llegado a abrir módulos de alimentos destinados a hacer asistencia directa a familias usuarias del Servicio de Prevención de Violencia para darle de comer a las mujeres y los niños que estaban allí alojados. Termina diciendo eso y que en el medio renuncia o no renuncia, pero no está gestionando", subrayó.

Otras situaciones críticas en los dispositivos

Ante la consulta sobre si existieron episodios similares, Pezzali expresó: "Una psicóloga que arrancó hace tres meses como eventual tuvo que derivar a una persona a un dispositivo de salud y nunca le contestaron el teléfono. Así que tuvo que resolver con el equipo de salud sin una asistencia ni una guía desde el lado de Desarrollo Social. El trabajo requiere un circuito interdisciplinario y se tuvo que manejar ella con las pocas herramientas que tenía y recién entrada a trabajar".

"Hoy por hoy la situación de la asistencia a las violencias es bastante crítica", postuló al hacer un repaso por las deficiencias edilicias de oficinas e incluso espacios de contención de las víctimas. "El servicio de prevención está funcionando en burbujas, sin espacios físicos propios. Muchos no están acondicionados para hacer entrevistas. Hoy por hoy las condiciones y ambientes de trabajo que prevé la ley no están garantizados en ninguno de los dispositivos. Siempre hay falencias. En el refugio de mujeres hay un paredón que se está por caer hace como dos años y todavía no lo arreglan", dijo sobre el único espacio de asilo que existe en la capital de la provincia. El mismo tiene unas 10 plazas y es complementado con hospedajes en hostels.

Marcha de ATE 07.jpg Claudio Espinoza

"Además de estar peleando por los módulos alimentarios, la falta de profesionales porque no se generan concursos en tiempo y forma o para que garanticen un vehículo, hoy denunciamos la falta de deberes como funcionario público. No podés no atender el teléfono durante 5 horas. De última que alguien llame a la asistente para decirle que actúe de tal manera. No puede resolver la Línea 148, la Línea 148 tiene que derivar, no resolver", recalcó.