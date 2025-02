Vaca Muerta Sur: hubo acuerdo que garantiza la contratación de trabajadores rionegrinos

Uocra corta Vaca Muerta Sur (1).png

Asimismo, se acordó un mecanismo de autocomposición de conflictos: la empresa tendrá un plazo de tres días para responder a cualquier reclamo del gremio y, en caso de no hacerlo o no arribarse a un acuerdo, se dará intervención a la Secretaría de Trabajo.

En relación con los días en que se extendió el conflicto y la consecuente interrupción de salarios, se pactó un pago extraordinario para compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores afectados.

En la audiencia estuvieron presentes representantes de todas las partes involucradas: por UOCRA, Juan Garrido, Damián Miler, Huilcaleo y el abogado Diego Zang de UOCRA Central; por Techint-Sacde, Marcelo Cerella y Francisco González Boado; por YPF, Ezequiel Basso y Nicolás Sawonczak; y por la Secretaría de Trabajo, autoridades del organismo.

Con este acuerdo, se restablece la normalidad en las actividades y se sientan nuevas bases para la resolución de futuros conflictos en el sector.

"Trabajo para los nuestros o no hay obra"

El gobernador Alberto Weretilneck, quien había advertido a las empresas el jueves de la semana pasada que "si no se respeta el derecho de los trabajadores rionegrinos, la obra no avanzará". “No puede ser que del total de trabajadores en el obrador de Villa Regina, sólo el 30% fueran rionegrinos. Es una vergüenza que eso suceda y no lo permitiremos”, remarcó.

Tras arribar al acuerdo el mandatario resaltó en su cuenta de X que “Se hizo escuchar Río Negro: Trabajo para los nuestros o no hay obra”.

Weretilneck insistió en el mismo sentido que “Lo dijimos bien claro: o cumplen o se van. No íbamos a permitir que empresas de afuera hicieran su negocio a costa de los trabajadores rionegrinos. Peleamos y ganamos”.

Explicó que “Con una negociación firme y el respaldo de intendentes que se plantaron, logramos que el 80% de la mano de obra sea rionegrina”

En tanto que anticipó que en las próximas 48 horas, “30 trabajadores locales serán incorporados, con el compromiso de seguir sumando más en los próximos días. Se terminó el tiempo de los atropellos y las decisiones a espaldas de nuestra gente”.

“Acá se trabaja con rionegrinos o no se trabaja”, subrayó en el mismo tono.