Vaca Muerta, un talismán en las urnas

No hay , en 40 años del retorno a la democracia, unas vísperas de elecciones que hayan transcurrido en el país con tanto dramatismo, crispación e incertidumbre .

columna3.jpg Locación en Vaca Muerta. Archivo.

En efecto, toda la cadena de producción hidrocarburífera está al pendiente de lo que resultará de las PASO, aunque los menesteres de fondo seguirán atados a la suerte de las generales, e incluso a una eventual segunda vuelta. Los efectos del reciente acuerdo con el FMI se verán luego de las elecciones, y con ellos el acceso a los dólares para las operadoras que precisan insumos importados y cuya ingeniería quedó atada con alambres en la Secretaría de Energía hasta después de los comicios.

columna2.jpg Rolando Figueroa y Omar Gutiérrez. Archivo.

Neuquén llega a las PASO con sus autoridades consagradas. El gobernador electo, Rolando Figueroa, a sabiendas que el talismán está en su casa, no decantó sus simpatías (públicamente) por ninguno de los candidatos, acaso con la certeza de que, gane quien gane, no podrá dejarlo afuera de ninguna mesa. El dramatismo, la crispación y la incertidumbre, no obstante, son el telón de fondo en el que las autoriades electas cocinan la transición al 10 de diciembre donde otra historia empezará a escribirse.