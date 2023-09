Vaca Muerta y dinosaurios: cómo conviven los paleontólogos con los petroleros

tiranosaurio femur añelo 2.jpg Los trabajadores de Vaca Muerta suelen dar aviso tras detectar fósiles cerca de Añelo.

Esta vez, los especialistas habían hecho un recorrido por Aguada del Chañar, una zona "de sensibilidad paleontológica" que prometía dar buenos resultados. Y cumplió: en las últimas horas, desde la UNCo anunciaron el hallazgos de fósiles que, según se sospecha, corresponden a dos especies nuevas de dinosaurios.

Porfiri aclaró que el temporal de lluvia llegó cuando los científicos estaban en plena campaña de excavación cuando la lluvia descargó toda su fuerza en la zona centro y norte de la provincia. "Cuando hacemos la excavación, queda como una especie de pileta y como la lluvia fue tan intensa, se fue llenando de agua ese lugar", dijo. Aunque la lluvia suele lavar algunos terrenos y dejar fósiles al descubierto, este temporal demoró en parte su campaña, porque hubo que usar bombas extractoras para poder seguir con los trabajos.

Convivencia con los petroleros

Aunque el imaginario colectivo asocia a la actividad petrolera con un avance avasallante sobre el terreno, el coordinador del Museo aclaró que muchas veces son los propios empleados de las empresas o los profesionales de las consultoras los que les dan aviso sobre el hallazgo de nuevos fósiles en las cercanías de los yacimientos.

Los operarios de las petroleras suelen recorrer caminos casi inexplorados y pasar mucho tiempo en el campo, por lo que muchos de ellos ya entrenaron la mirada para leer el terreno y detectar las piedras olvidadas que son un tesoro para la ciencia. Otras veces, las empresas contratan consultoras de geología o gestión ambiental, por lo que coordinan visitas con especialistas en esa disciplina, que también detectan fósiles y dan aviso.

"Recibimos constantemente avisos de hallazgos, muchas veces son de vecinos de la localidad como sucedió en estos meses, en otros casos gente de las empresas que nos avisan que han encontrado algo y nos indican con fotos, hay muchas consultoras que trabajan con las empresas y que han dado aviso, como se dio en el caso de un bosque petrificado que está a 30 km de Añelo que lo encontró una consultora que hacía trabajo una firma", explicó Porfiri.

"Hay trabajo mancomunado entre vecinos, consultoras, trabajadores y también aportes de los que tienen más conocimiento como los geólogos o los ambientólogos", dijo el científico sobre los protagonistas que marcan el pulso de Vaca Muerta y que, de forma paralela, permiten historizar el terreno con los fósiles que encuentran.

Gendarmes hallazgo resto fósil

Porfiri agregó: "Tenemos la suerte que se va dando aviso, tienen repercusión muy importante y van a parar a los museos. Eso significa que las escuelas Y las familias pueden visitar en los museos los nuevos ejemplares, con impacto social y de desarrollo turístico".

De esta manera, la actividad petrolero se convierte, a veces, en una aliada para explorar nuevos terrenos y llegar a lugares poco accesibles. Lo importante, para Porfiri, es siempre dar aviso, pero no intervenir. "Hay que llamar a la Policía, Gendarmería, a los Museos, la UNCo o la Dirección de Patrimonio", dijo y agregó que se aconseja siempre tomar fotos o usar el GPS para tener referencias concretas del punto del hallazgo.

¿Por qué no se puede tocar nada? Más allá de la legislación que proteger el patrimonio natural y prohíbe la recolección de fósiles, Porfiri aseguró que es importante no remover las piezas ni acercarlas por cuenta propia a los museos porque los científicos suelen tomar mucha información del contexto en el que se encuentran. Así, muchas veces hallan fósiles que forman parte del mismo ejemplar y que están enterrados o no resultan visibles para los ciudadanos sin formación en paleontología.

Los últimos hallazgos en Añelo

Los paleontólogos planifican sus campañas atentos al pronóstico del tiempo, pero se trata de trabajos detallistas y metódicos que pueden llevar semanas. "Cuando se anunciaron las lluvias, ya llevábamos una semana trabajando, no es que empezamos a excavar y al otro día empezó el temporal", dijo y agregó que, muchas veces, el clima se mete en el medio de sus pretensiones científicas.

Aunque los especialistas por estos días están abocados al trabajo más visible para los ojos poco entrenados, que es la excavación y el rescate de los fósiles, esa tarea es sólo el principio de un trabajo meticuloso que sigue en el laboratorio y que puede demorar, como mínimo, un año y medio.

aguada del chañar dino.jpg

"Por ley tienen que ir al museo más cercano al lugar del hallazgo, una vez que llegan las piezas, se desarman los colchones que son cápsulas de yeso y se usan herramientas más pequeñas, hay pegar piezas fragmentadas, y luego empieza la etapa de investigación, donde hay que analizar pieza por pieza para ver qué características tienen y comparar con ejemplares del mismo grupo, que son los titanosaurios", dijo Porfiri.

Aunque aún resta hacer todos los análisis, los científicos estimaron que se trata de una pieza de 85 millones de años, y que podría representar una nueva especie. "Recién ahí la etapa de investigación nos permite determinar si estamos ante una nueva especie, cuando hay un rescate suele pasar en el 70% de las veces que son especies nuevas. Es raro que se repitan especies, es poco frecuente. Hay algunas especies que tienen más de un ejemplar preservado, como el carnívoro megaraptor, pero son hallazgos menos frecuentes", detalló.

Una vocación para los neuquinos

Por la abundancia de fósiles en el terreno, Porfiri aseguró que en la zona hay interés de los jóvenes por dedicarse a la paleontología, y aclaró que existen distintas disciplinas que funcionan como puerta de entrada para esta profesión. En la Universidad del Comahue se dictan dos carreras que pueden vincularse con este universo: Geología, que se dicta en Neuquén, y Biología, con sede en Bariloche.

A ellas se suman las carreras de Geología y Paleontología, que se dictan en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y que permiten que más profesionales se sumen a la actividad para contribuir no sólo al crecimiento del acervo científico sino al desarrollo de la actividad turística con los dinosaurios como punto de atracción.

Por otro lado, explicó que el Museo de Ciencias Naturales de la UNCo históricamente se vincula con otras instituciones culturales y científicas para intercambiar conocimientos y avanzar con más rapidez en las investigaciones. "Nos pasa que encontramos un ejemplar y quizás se encontró uno similar en Madagascar", dijo. Así, universidades extranjeras o museos de Buenos Aires también colaboran en las excavaciones en terrenos neuquinos y se abocan luego al trabajo de laboratorio para describir a un nuevo dinosaurio.