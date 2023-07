"Nosotros queremos que nos dé una respuesta el director provincia y no los que vienen cada dos por tres y que dice una cosa que después no se cumple. Se están quemando las casas, hace mucho frío, estamos seis o siete días sin luz", lamentó luego de advertir la fallida intervención de Roxana Inostroza. "Para el Ruca Antú se consiguió la obra de luz hace cuatro años, ¿por qué no se termina?", se preguntó la mujer indignada.

Si bien en la jornada del miércoles la falta de energía eléctrica se debió a un corte programado por la cooperativa CALF, la vocera dijo que fue para una obra que no corresponde a su sector, sino para una cooperativa del Parque Industrial, mientras ellos aguardan que aceleren las obras a las que se había comprometido la Provincia.

ON - Corte Ruta 7 - Caos (1).jpg Omar Novoa

Dijo que los que “están peor con el tema de la luz son los vecinos de El Trébol I y II”, por eso resolvieron en la jornada de ayer (miércoles) llevar adelante un corte en el tránsito de la ruta que une la capital neuquina con Centenario.

Se refiere a las obras que el IPVU emprendió el año pasado en el proceso de regularización mediante obras de infraestructura, servicios públicos y del Plan de Ordenamiento Urbano e Impacto Ambiental.

“Hace como tres años que estamos pidiendo la luz, no la queremos gratis. No nos dan bolilla, cortan la luz cada dos por tres. Hace tres días que no tenemos la luz. Queremos nos pongan medidores a todos. Hay sectores que tienen el servicio, no todos están regularizados”, agregó en diálogo con LU5.