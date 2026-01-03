Viaje de egresados terminó en pesadilla para estudiantes de Loncopué y Caviahue: la misma empresa, otra vez en la mira

Se trata de un contingente de 37 estudiantes que se suman a los damnificados de Neuquén capital, Allen y Villa Regina. Este viernes lograron regresar a sus hogares.

La empresa F2 Travel Dreams volvió a quedar en el centro de la polémica por nuevas denuncias de viajes de egresados frustrados en Neuquén . Esta vez, el reclamo llegó desde las localidades de Loncopué y Caviahue , donde un contingente de 37 estudiantes aseguró haber sufrido incumplimientos graves de contrato durante su viaje a Camboriú que debía marcar el cierre de su etapa secundaria y terminó en angustia, gastos extra y servicios inexistentes .

Según relataron las familias, desde el inicio del viaje comenzaron los problemas. El colectivo que retiró a los estudiantes no era el contratado , carecía de condiciones básicas de higiene , no tenía agua ni conectividad y presentaba fallas estructurales . Aun así, los chicos continuaron el recorrido con la expectativa de que la situación mejorara al llegar a destino.

Una vez en Camboriú, los padres denunciaron que las actividades y fiestas incluidas en el paquete comenzaron a cobrarse aparte . También señalaron que no se respetaron las cenas especiales pactadas para Navidad , que los estudiantes debieron pagar su propia comida , y que no hubo atención médica , pese a que el contrato contemplaba personal sanitario acompañando al grupo.

egresados estafados loncopue 2 Gentileza: FM 100.5 La quinta Estación

“Lo que nos ofrecieron no fue lo que vivieron nuestros hijos. Todo lo que estaba pago lo terminaron cobrando otra vez”, explicó Celeste Muñoz, mamá de un egresado de Loncopué, en diálogo con Canal 7. La mujer aseguró además que varios chicos se enfermaron sin recibir asistencia y que se ayudaron entre ellos para comprar medicamentos y alimentos durante el regreso.

Regreso caótico

Aunque este contingente no quedó varado, el regreso también estuvo lejos de lo acordado. Los estudiantes no pasaron Año Nuevo en Villa Carlos Paz, como figuraba en el paquete, y fueron desalojados de las habitaciones horas antes, permaneciendo largos períodos a la intemperie hasta retomar viaje. Durante el trayecto final, siguieron pagando su comida de su propio bolsillo.

Los padres denunciaron además que los directivos de la empresa bloquearon los contactos cuando comenzaron los reclamos. “Nunca más nos atendieron. Preguntábamos por cosas básicas, como que los chicos no tenían agua para bañarse, y nos bloquearon”, afirmó Muñoz.

En el mismo colectivo de regreso viajaron egresados de Caviahue y Loncopué, que arribaron a destino este viernes por la tarde, tras vivir una experiencia inolvidable.

egresados estafados loncopue 3 Gentileza: FM 100.5 La quinta Estación

Más casos en el Alto Valle

Esta situación se suma a las denuncias previas de estudiantes de Neuquén capital, Allen y Villa Regina, que también viajaron con la misma empresa y quedaron varados en Villa Carlos Paz durante el regreso. Las familias debieron pagar pasajes de último momento para traer a los chicos antes de Año Nuevo, luego de que la empresa dejara de responder.

Padres y estudiantes relataron falta de alojamientos, vuelos inexistentes y nula comunicación, mientras los coordinadores, según remarcaron, también habrían sido perjudicados, sin información ni respaldo de la firma.

egresados estafados loncopue 4 Gentileza: FM 100.5 La quinta Estación

Por el momento, las familias de Loncopué y Caviahue priorizaron recibir a los estudiantes y acompañarlos tras una experiencia que calificaron como “triste y angustiante”. Sin embargo, adelantaron que evalúan acciones legales, con el objetivo de evitar que otros grupos atraviesen la misma situación.

“Era el viaje de egresados de nuestros hijos, algo único, y terminó siendo un recuerdo horrible. Salimos a hablar para que nadie más pase por esto”, concluyó Celeste Muñoz.