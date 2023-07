Video: escrache a turistas que circulaban en 4x4 sobre un monumento

Brasileros en 4x4 discuten con neuquino.mp4

En el video se ve como Arias frenó a los turistas para aclararle que el parque "no es para hacer 4x4", sino que es un espacio de recreación. Los conductores frenaron sus camionetas y respondieron al vecino de una mala manera.

"Muchos hablan de que en San Martín de los Andes no se quiere al turismo, y eso no es cierto, queremos el turismo, vivimos del turismo, pero no queremos la falta de respeto, el atropello. No entiendo como la gente puede salir de vacaciones y andar alterada, nerviosa, parar en doble fila, no respetar las leyes de tránsito. Entran en un modo que no está bueno para la naturaleza, ni para la gente", describió Arias en declaraciones a Radio Cumbre.

Para este vecino presenciar a estos turistas pasar con sus camionetas 4x4 por encima de un parque fue la "gotita que llenó" su vaso y por eso intentó frenarlos con la filmación y además llamó a la Policía.

ruta de los siete lagos San martin de los andes Ruta 7 Lagos San Martín de los Andes NQN TUR

"Me dijeron que no podían hacer nada, uno se siente medio desamparado, quiero aclarar que esto no fue porque estas personas brasileñas, ni chilenos ni nada, sino la actitud. El irrespetuoso anda arriba de una 4x4 o en de un triciclo. Queremos que no vengan a destruir, sino a disfrutar, se supone que vienen a disfrutar de una aldea de montaña", insistió.

Según confirmó el vecino este grupo de turistas estaba en la ciudad con una agencia de turismo brasileña que también "había tenido problemas" en el Parque nacional Los Alerces y en Villa Pehuenia.

"No era mi idea pelearme con nadie, aunque ellos bajaron todos a encararme. Pero si lo hago termino rebajándome a la actitud de ellos, yo los quería dejar en evidencia de cómo se maneja el turista que no queremos acá", afirmó.

Aris contó que la Policía tardó una hora en llegar y admitió que está "desbordada", aunque reclamó que debe haber más controles ya que si no los hay, hay "destrucción", concluyó.