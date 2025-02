¿Volvió a la Municipalidad de Plottier? Cuál es el presente de Gloria Ruiz

La ex vicegobernadora Gloria Ruiz , quien fue destituida de su cargo en diciembre pasado por inhabilidad moral , luego de diferentes acusaciones por supuestas irregularidades en la administración de fondos públicos, se presentó en las últimas semanas en el Municipio de Plottier , de donde es empleada de planta permanente.

ON - Municipalidad de Plottier (5).jpg Omar Novoa

Tras la destitución como vicegobernadora, Gloria Ruiz -según pudo confirmar LMNeuquén- se presentó en las oficinas municipales. Aunque se presumía que podría retomar funciones, llevó consigo un certificado extendido por un psicólogo, a través del que solicitó una licencia.

La exfuncionaria provincial regresó a la Municipalidad para regularizar su situación y no lo hizo sola, sino que se presentó acompañada de varias de sus empleadas de confianza, quienes también habían pedido licencia para desempeñarse en la Legislatura.

Después de su destitución, la actual presidenta de la Legislatura, Zulma Reina, se encargó de sacar del Palacio legislativo a todos los empleados que había nombrado Ruiz.

Gloria Ruiz.jpg Gloria Ruiz cuando se iba de la Legislatura.

En la administración municipal de Bertoloni, indicaron que "en algún momento deberá volver" y será el actual intendente Luis Bertolini o alguien de su gabinete quien deberá definir el puesto de trabajo de Gloria Ruiz.

La exvicegobernadora es una empleada de larga trayectoria en la comuna, con cerca de 30 años de antigüedad.

En los próximos días, Ruiz deberá regresar a la Municipalidad a trabajar o extender su licencia médica, si es que así lo determina el profesional que la atiende.

Hasta el esposo de Gloria Ruiz volvió a su trabajo anterior

Por otra parte, entre los empleados que la acompañaron en su corto paso por la Legislatura estuvo su propio marido, Claudio Costa, quien si volvió en las últimas horas a su trabajo original.

El esposo de Ruiz era uno de los empleados de una reconocida carnicería de Plottier de la calle Roca y en los últimos días regresó a su puesto laboral detrás del mostrador donde se lo vio atendiendo de muy buen modo a los clientes.

pablo ruiz y gloria ruiz

Destitución

La destitución de Gloria Ruiz se confirmó el 19 de diciembre pasado cuando fue aprobada por 30 votos a favor y desplazada de su cargo hasta diciembre de 2027. Cinco diputados pidieron la abstención, que fue sometida a votación y no fue autorizada por no tener los votos suficientes. Por eso, los diputados de los bloques FIT y UxP se retiraron de la sesión y no emitieron su voto.

Aquella sesión estuvo atravesada por un tenso debate durante de más de cuatro horas. El primero en tomar la palabra fue el diputado del MPN, Claudio Domínguez, quien había comparado el caso de Ruiz con el del senador Eduardo Kueider, que fue expulsado en el Congreso de la Nación. Domínguez fue crítico del proceso de defensa de la por entonces vicegobernadora temporalmente suspendida de la que había opinado que "estuvo tratando de embarrar la cancha, generar distracciones y victimizarse".