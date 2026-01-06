Ya hay fecha de pago para el nuevo adicional docente en Neuquén

El gobierno anunció el pago de una nueva cuota del componente extra del 15% que se liquida sobre el sueldo que perciben los docentes mensualmente.

El Gobierno anunció que esta semana los docentes percibirán el Adicional al Desarrollo Profesional Docente , destinado a quienes no superaron las tres inasistencias justificadas durante el último trimestre. Se trata del monto adicional que se incorpora al salario docente , en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 3447.

Desde los ministerios de Economía, Producción e Industria, y de Educación informaron que el beneficio consiste en un plus del 15% para quienes mantuvieron hasta tres inasistencias justificadas por trimestre (máximo dos por mes).

Se realiza de manera automática, por lo que no es necesario inscribirse. El pago será este jueves 8 y alcanzará al 84,7% de los puestos docentes neuquinos.

La Ley 3447, aprobada por la Legislatura provincial y promulgada mediante el Decreto Nº 682/2024, establece que quienes no cumplan los requisitos de asistencia percibirán sus haberes completos, aunque sin el mencionado adicional.

El adicional corresponde a quienes no superaron las tres inasistencias justificadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, antes del inicio del receso. En este caso, 80.020 puestos docentes cobrarán el adicional, sobre un total de 94.447 puestos. Esto representa un 10% más con respecto al 74,5% que había percibido el adicional en octubre.

ON - Asamblea ATEN (11) Omar Novoa

El sindicato docente ATEN firmó el acuerdo salarial con el Gobierno provincial, en el marco de las paritarias 2026. El convenio se firmó en diciembre en Plaza Huincul, luego del plenario de secretarios generales que ratificó la decisión de la mayoría de las asambleas de Neuquén.

El acuerdo completo entre ATEN y el Gobierno

El gobierno ofreció aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre mes de enero 2026 a diciembre de 2026. Los periodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2026, julio de 2026, octubre 2026 y enero 2027.

Actualización abril de 2026: se considerará el salario del mes de marzo de 2026 al que se le aplicará las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Actualización julio 2026: IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril de 2026.

Actualización octubre 2026: IPC acumulado de los meses de julio, agosto y septiembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de julio de 2026.

Actualización enero 2027: IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de octubre de 2026.

A esto se suman otros ítems como el Adicional al Desarrollo Profesional Docente, dos bonos de compensación de 350 mil pesos y la continuidad en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del concepto "Conectividad Nacional" (cubiertos por el Tesoro Provincial), entras respuestas a reclamos del gremio ATEN.