Soledad Martínez: "El sistema educativo en Neuquén no podía sostener un 25% de ausentismo"

A poco de iniciada la gestión del gobernador Rolando Figueroa , el ausentismo docente se convirtió en uno de los ejes centrales de la política educativa en Neuquén . A un año de la implementación de un paquete de medidas de control y auditoría, el gobierno provincial confirmó un fuerte descenso en las licencias médicas , con indicadores que muestran una mejora sostenida en la presencia de docentes frente a las aulas.

Así lo explicó la ministra de Educación, Soledad Martínez , en diálogo con LU5 , quien detalló que el problema fue abordado desde una perspectiva de salud ocupacional, teniendo en cuenta que el sistema educativo provincial cuenta con unos 30 mil docentes .

“Con los niveles de ausentismo que teníamos, el clima de salud laboral no era el adecuado. Por eso decidimos intervenir de manera firme, pero respetando los derechos de quienes realmente están enfermos”, señaló.

Entre las principales decisiones adoptadas se destacó la rescisión del contrato con la empresa privada que realizaba auditorías médicas, lo que permitió no solo un ahorro directo de recursos, sino también la puesta en marcha de un nuevo sistema de control.

A partir de 2024 se implementó una batería de herramientas en simultáneo: auditorías médicas a través de la plataforma SISO, visitas domiciliarias, juntas médicas, detección de desvíos estadísticos y revisión de certificados adulterados.

Los resultados, según precisó Martínez, son contundentes. En términos interanuales, el ausentismo docente cayó un 22% en comparación con 2023. Actualmente, el promedio de ausentismo oscila entre el 16 y el 17%, con meses que llegan al 13%, cuando al inicio de la gestión los niveles rondaban el 25%.

En números concretos, esto implicó 468.472 días menos de licencias médicas dentro del sistema educativo provincial.

El impacto económico también fue significativo. De acuerdo a las estimaciones oficiales, la reducción de licencias representó un ahorro cercano a los 9.164 millones de pesos, cifra que, según graficó la ministra, equivale a la construcción de entre dos y tres edificios escolares nuevos en un solo año.

“Es un monto muy importante, pero más importante aún es lo que se empieza a notar en la dinámica cotidiana de las escuelas”, remarcó.

El hallazgo de certificados truchos

En ese marco, el Gobierno confirmó además la detección de 54 certificados médicos truchos, lo que derivó en sumarios administrativos y denuncias penales contra profesionales de la salud por presunta comercialización de licencias. Martínez fue clara al respecto: “No se trata de restringir derechos, sino de evitar abusos. El que está enfermo tiene derecho a su licencia; el problema es cuando se usan estos mecanismos de manera indebida”.

De cara a 2026, la cartera educativa adelantó que se profundizarán los controles y se avanzará en una depuración del sistema de licencias, diferenciando las licencias médicas de aquellas vinculadas a funciones dentro del propio sistema educativo, como supervisiones o cargos jerárquicos. El objetivo es contar con indicadores aún más precisos y transparentes.

Finalmente, la ministra confirmó que durante el verano se pondrá en marcha un ambicioso plan de obras escolares, con una inversión estimada en 65 mil millones de pesos, que incluirá refacciones de techos, sanitarios, cocinas y una fuerte intervención en patios y espacios abiertos, tanto en escuelas de la Confluencia como del interior provincial. “Garantizar clases todos los días es clave para mejorar la calidad educativa, y eso empieza por tener escuelas en condiciones y docentes presentes”, concluyó.