Neuquino campeón en la cancha y en el FIFA

Fuero del ámbito deportivo, hubo otro situación compleja que le tocó vivir a Facundo. “Mi señora, Rocío, pasó un embarazo sola en Chos Malal porque yo estaba en Buenos Aires y todavía no tenía el departamento (vivía en la pensión). Fue muy complicado que se venga para acá y me perdí el crecimiento de la panza. Gracias a ella hoy soy quien soy y es una gran guerrera y madre. Gracias a Dios pude estar en el nacimiento de mi hija Aymara”, explicó el defensor neuquino.

Eran el equipo grande de la categoría (B Metropolitana) y estaban conscientes de que el ascenso era el gran objetivo. “Teníamos que sacar la mayor cantidad de puntos para ascender directo, pero tuvimos malas rachas que nos jodieron esa posibilidad. Confiamos en nosotros mismos, en poder ascender, y hoy volvimos al Nacional B”, indicó.

En estos días de descanso, tras la competencia, aprovechó para volver a su ciudad natal y visitar a la familia. “Desde enero que no volvía a Chos Malal. Acá tengo a toda mi familia. Padres, hermanos y amigos”, detalló Facundo, que se quedará en el norte neuquino hasta el 3 de julio.

Le quedan dos años de contrato con el equipo de Floresta y tiene en claro su futuro. “Me voy a quedar en All Boys, es una gran vidriera. Además, en la categoría hay equipos importantes y me encantaría jugar el clásico con Chicago”, aseveró el neuquino, que ya le ganó en inferiores y ahora quiere hacerlo en primera.

Jugador virtual

Facu también se sumará al equipo del Albo para jugar la Liga IESA de Clubes Pro de FIFA 19. La noticia fue destacada en las últimas horas incluso por TyC Sports.

“El FIFA lo juego desde el FIFA 2003 hasta ahora. Es una liga donde se compite con jugadores virtuales y creados de equipos del fútbol argentino. Entrenamos tres horas por día y es un orgullo representar al club allí”, comentó.