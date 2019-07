Llegado a lo grande a París en el verano boreal de 2017 a cambio de 222 millones de euros, el brasileño ha perdido su estatus de intocable luego de dos temporadas complicadas, manchadas por las lesiones y actuaciones decepcionantes.

Embed Communiqué du club - Neymar Jr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 8 de julio de 2019

Desde Brasil, en tanto, el entorno más próximo del jugador aseguró que ya estaba previsto que Neymar se sumará al club la próxima semana ya que tenía compromisos para estos días en Brasil.

El FC Barcelona, sospechoso de querer recuperar al jugador en este mercado estival, temporizó a través de su presidente, Josep Maria Bartomeu, la semana pasada: "Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, lo sabemos. Pero también sabemos que el PSG no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso".

El tono firme empleado por el PSG este lunes recuerda a una declaración de Leonardo, de vuelta en el cargo de director deportivo: "No importa si Neymar es Neymar, si Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo. El club es una institución a respetar. Es él quien va a conducir el proyecto, no Neymar".

Embed El padre de Neymar dice que el @PSG_inside sabía que @neymarjr no iba a estar presente esta semana y llegaría el día 15, según informa @FoxSportsBrasil



El jugador brasileño tiene un evento en Brasil los días 12 y 13 de julio en el Instituto Projeto Neymar Jr en Sao Paulo pic.twitter.com/tmrzAwEoEz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 8 de julio de 2019

Una declaración reforzada por la posición del presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, en junio: "Van a tener que hacer más, trabajar más (...) No están aquí para pasárselo bien. Si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! No quiero más comportamientos de estrellas", apuntó.

