Entonces, la China contestó tajante: “Se le clava el visto, nada. Obviamente”.

p22-f01A-la-china-suarez.jpg

Sin filtro

Pero cuando Sebastián le preguntó si aún recibe ese tipo de mensajes, la actriz respondió: “No. En Instagram lo tenés que seguir al otro para ver el mensaje, si no se pierde entre todos los que te llegan. Hace mucho que no me pasa”.

“¿Es porque estás con Benjamín?”, indagó el también actor. Y la actriz sorprendió: “No, me deben ver en el puerperio todavía”, haciendo referencia a su maternidad de Magnolia, hija del actor chileno, que ya cumplió un año.

p22-f01B-la-china-suarez.jpg

Y contó cómo es su relación con su ex Nicolás Cabré: “El papá de Rufi es muy organizado, muy estructurado, somos muy opuestos y eso suma. Trabaja mucho y es bastante más organizado que yo”.