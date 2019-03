“No me arrepiento de haber seguido un año más. Las cosas pasan por algo. En el receso también estuvo la posibilidad de colgar los botines, pero habíamos quedado en descenso directo y no me parecía. Me tocó pasar las buenas y ahora la mala, que no la tomo tan así porque me despido con la gente que quiero y con mis compañeros, que sé que lucharon hasta el final”, resalta el emblema con los ojos humedecidos. “¿Cómo me gustaría retirarme? Me encantaría ver a mi familia y a mis amigos en la cancha. Ya pensando en el partido, un gol o una asistencia sería lindo. Ojalá se de”, expresa su deseo.

Aclara que no le tendrán piedad al Naranja. “Nosotros descendimos por cosas que hicimoso mal en mucho tiempo. Roca está pasando por lo mismo. Es un clásico, en nuestra cancha y nos vamos a querer despedir con una victoria. Ni se nos cruza por la cabeza ir para atrás, vamos a salir siempre a ganar, a demostrar que estamos vivos, que nos apasiona el fútbol”, avisa.

Nació en Bahía pero Neuquén es su lugar en el mundo. Vistió nueve casacas pero le tira una más que todas: “Estoy muy identificado con estos colores, Independiente es todo, me abrió las puertas acá en el Valle, es mi segunda casa”, revela el también ex Cipo y Alianza.

Ni técnico de Primera ni presidente. En el futuro: “Me gustaría apoyar del lado que me toque, quizás en inferiores, devolverle al club un poco de todo lo que me dio”.