Luego, en las líneas finales de su discurso expresó que "en estos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Buscaremos reducir, a través de diversos instrumentos, las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado, fuente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina al igual que otros países".

Los claros y contundentes posicionamientos respecto a la violencia hacia las mujeres tuvieron una repercusión inmediata en el movimiento feminista y, de hecho, rápidamente Ni una menos se convirtió en tendencia en Twitter. "Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república. El Estado debe reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación", dijo Fernández.

"También en nuestra Argentina hay mucho sufrimiento por los estereotipos, los estigmas, por la forma de vestirse, por el color de piel, por el origen étnico, el género o la orientación sexual. Abrazaremos a todos quienes sean discriminados. Porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, puede ser discriminado por lo que es, por lo que hace, por lo que piensa. Y esa discriminación debe volverse imperdonable", continuó el mandatario.

Si bien el presidente no se refirió puntualmente al reclamo por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, había hecho pública su postura antes de asumir como mandatario. "A lo largo de toda la campaña le pedí a la Argentina dejar de ser hipócrita y dejar de castigar el aborto y entender que es parte de la hipocresía argentina. Condena a la mujer sin recursos a tener que recurrir a practicárselo en condiciones muy malas en términos de acepcia", había dicho en México.

El hecho de que no se haya referido al tema durante su discurso trajo, igualmente, algunas críticas por parte del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). "Si bien habló de defender los derechos de las mujeres no hizo mención al derecho al aborto, una demanda por la cuál millones se movilizaron. Con aborto clandestino no hay #NiUnaMenos", planteó el ex candidato a presidente, Nicolás del Caño, mientras que la dirigenta Romina del Plá expresó: "No hay Ni Una Menos con aborto clandestino. No hay Ni Una Menos con prédica oscurantista justificando el sometimiento de la mujer. ¡Seguimos luchando por aborto legal y separación de la iglesia del Estado!"

