Nico Furtado reveló que Juan Minujín está cerca de El marginal 3

Buenos Aires. Juan Minujín fue uno de los protagonistas de la primera parte de El marginal, donde interpretó a un policía que entraba a la cárcel para desarmar una banda de secuestradores. En la siguiente temporada, el actor tuvo una breve aparición y después nunca más participó. Nicolás Furtado (Diosito) fue consultado por el regresó de Minujín y explicó: “Algo estuve hablando con Ortega. Vamos a ir por otra apuesta, con algún que otro personaje nuevo sorpresa”. Luego se refirió a su colega: “Vamos a ver si vuelve, tanto no puedo decir... No lo sé ni tampoco puedo decir, me parece. Todos queremos la vuelta de Juan. No sé bien cuándo ni cómo pero sí”.