Nicolás Cabré, la nueva pesadilla de Fede Bal

Inevitablemente la noticia derivó en una serie de especulaciones por parte de los programas de chimentos en cuanto a cómo será el vínculo entre Nicolás Cabré, uno de los protagonistas de la obra y la ex campeona del Bailando.

“El tema Nicolás Cabré me preocupa un poco. Yo sé que vos sos muy tranquila, pero él es muy efervescente. ¿Qué onda, Cabré? Porque además es tu estilo: morochito, cancherito…”, le dijo, picante, Ángel de Brito a Laurita en una entrevista.

“No, jajaja. No lo conozco, pero lo admiro, jajaja. Es un genio, es brillante lo que hace. Me voy a divertir mucho”, respondió ella. “Lo admirás, ajá… ¿Fede Bal que dice?”, inquirió el chimentero. “No, no di lugar a nada. Aparte tampoco se dio lugar”, lanzó la conductora de Vale, tratando de evitar el tema.

Luego, el periodista presentó una nota con Cabré, en la que hablaba de la próxima incorporación de la bailarina. “Le tengo fe a Laurita, no tengo dudas de que tiene condiciones. No la conozco, pero sé que es una gran profesional. No va a tener problemas, lo más difícil va a ser lo actuado, es una mochila grande la que se está poniendo ella. Y nuestro trabajo es apoyarla”, dijo el galán.

“Que me disculpe Fede que lo adoro, pero le tengo un miedo. ¡Un miedo! Hace frío en los camarines. Vamos a guardar esto y vamos a hablar en unos meses”, volvió a la carga Ángel.

“Para mí va a ser muy divertido. Estoy tan enfocada, y tengo una emoción y unas ganas que no voy a reparar en algo así. Para mí es el 1 en el humor, lo admiro mucho y va a ser un placer. Todo el mundo habla maravillas de él como compañero”, concluyó Laurita.

Embed La reacción de Nicolas Cabre al enterarse que Laurita Fernandez será su compañera de elenco. Exclusivo @losangeles_ok pic.twitter.com/SW6RwCILiJ — Martin Salwe (@Martosalwe) 7 de marzo de 2018

Tanto Cabré como Fernández tienen un historial de conquistas que involucran compañeros de staff con infidelidades incluidas. Por caso, Cabré comenzó su romance con Soledad Fandiño cuando protagonizaban la tira Por amor a vos. En ese momento ella salía con Pablo Granados, a quien finalmente terminó dejando para apostar a su relación con Nicolás.

Más tarde, el actor fue el centro de un escándalo cuando, a sólo siete meses de haberse casado con Eugenia Tobal, tuvo un affair con Eugenia "China" Suárez (madre de su hija Rufina), por quien se separó de su flamante esposa.

En tanto, nunca quedó claro si cuando Laurita arrancó el romance con Fede Bal -su partenaire en el Bailando- seguía estando de novia o no con Federico Hoppe, productor del ciclo de Marcelo Tinelli.

Habrá que ver cómo es la química entre Laurita y Nicolás, dentro y fuera de escena y como tomará Bal ese vínculo y el creciente éxito de su pareja. Más aún, cuando acaban de salir de un impasse ocasionado por la sospecha de que la bailarina Becky Vázquez era la nueva tercera en discordia, tras el affair que tuvo el hijo de Carmen Barbieri con Flor Marcesoli el año pasado.