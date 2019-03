Nicole aprendió la lección tras su fracaso amoroso

Malas energías

Transitando una nueva etapa de su vida luego se puso más picante con su ex. “Recién ahora estoy tranquila para poder elegir. Todo este último tiempo me aferré a lo que la vida me trajo”, reflexionó la blonda. Lejos de dar vueltas, Nicole se refirió a esas personas oscuras que no hacen bien. “Es muy importante alejarse de la gente que te aplasta la energía. De personas que, en vez de motivarte y sumar, te tiran para abajo”, explicó .“Yo estaba desordenada interiormente. Entonces, cuando estás con una energía caótica, atraés esa misma energía”, agregó

Reflexionando sobre el universo masculino, Nicole fue tajante: “Hay muchos hombres que se cuelgan de una para tener visibilidad. Soy muy sensible y perceptiva, y detecto ese interés. Lo que siento es que muchas veces no se acercan por ese único interés, pero al tiempo de estar juntos, se suben a una nube que les gusta y se terminan mareando. Lo doloroso es que cuando me involucro afectivamente no lo puedo distinguir”.