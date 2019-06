Nicole apuntó contra Pampita por su posición sobre el aborto

“La discusión no es personal, no tiene que ver ni con sus hijas ni con mis hijos. Utilicé en sentido figurado una manera de explicarle que sea un poco más empática con el resto de las mujeres”, sostuvo Pazos quien hace unos días sostuvo que el pensamiento de Nicole es "aberrante".

"Que mire las declaraciones de Pampita sobre el tema. Ella, pensando igual que Nicole en cuanto a qué haría con su propio cuerpo, tiene la sensibilidad suficiente para tener empatía y saber que la realidad de otras mujeres es diferente. Por ende, lo ideal sería que la legislación acompañe al resto de las mujeres que no son como Nicole y Pampita, que no solo tienen dinero sino también pueden decir qué hacer si el día de mañana quedan embarazadas", postuló la periodista en su audio.

"Primero, lo que opine de mí ella no me quita el sueño, me da bastante igual", lanzó Nicole sobre el descargo de Pazos.

“¿Qué se puede esperar de una persona que simpatiza también con gente que tiene cotos de caza? Todo va por la vía del asesinato, asesinamos animales, bebés. Si eso es ser empático…Yo creo que soy lo más empático que hay hacia todos los seres vivos", agregó haciendo alusión a la familia del novio de Pazos, Ignacio Iparraguirre, que administra Argentina Feathers, un coto de caza en San Antonio de Areco que provee los servicios de instructor, alquiler de armas, guía, despostado de piezas y preparación de trofeos con los animales cazados.

"La opinión de Carolina me pareció bastante tibia, en realidad. Es como ‘en mi casa por la educación católica no lo haría pero digo lo que la sociedad quiera que diga’. No. Tibieza. Tuvimos de todos los lados, quedamos bien con Dios y con el diablo", disparó haciendo alusión a las palabras de su archienemiga de las pasarelas.

Hace unos días, Pampita sorprendió al manifestar que está a favor del aborto legal. "No estoy a favor del aborto por mi formación católica, que le inculco a mis hijos. Pero las condiciones de mi casa no son las condiciones de toda la sociedad. Una cosa es lo que yo pienso, lo que inculco y el consejo que yo daría y otra es lo que, como sociedad, me parece que estamos necesitando. Porque es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino", postuló la conductora en su programa Pampita Online.

"Que esté la ley no significa que lo estemos promoviendo como un método anticonceptivo, sino que significa que si una mujer llega al extremo de tomar esa decisión pueda hacerlo y que no corra riesgo su vida. Y que el Estado la apoye en un montón de situaciones. Inclusive me encantaría que el Estado la apoye en revertir su decisión, que el Estado la contenga también para que tome la decisión de si llevar adelante el embarazo. Ese sería mi sueño idealista y me parece que, como sociedad, la ley la necesitamos…No todas pueden elegir sus embarazos, muchísimas mujeres son abusadas, muchas más de las que se imaginan, y la desinformación es parte de lo que está pasando para que lleguen a ese extremo. No se habla de sexo y si se habla, se habla mal, y no todos tienen acceso a anticonceptivos", argumentó.

