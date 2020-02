Nicole denunció a Cubero en una comisaría

De acuerdo a la denuncia, el arreglo consistía en que sus hijas partían el 8 de enero con su papá y debían regresar el 1 de febrero al hogar de Nicole. Sin embargo, la modelo se enteró a través de una de sus hijas que se encuentran en Villa Carlos Paz, donde actualmente está haciendo temporada Mica Viciconte, pareja de Cubero.

"El día 8 de Enero del corriente año, la denunciante entregó a sus hijas al denunciado, ello en el domicilio de este último, debiendo el imputado restituir las niñas a su madre el día 1 de febrero del corriente. Fenecido ese plazo el imputado no restituyó a las niñas, siendo además determinando por parte de la denunciante, mediante comunicación mantenida con sus hijas que las menores se encuentran en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, junto al denunciado, ello sin la debida autorización por parte de la denunciante”, reza la denuncia que publicó el portal Teleshow.

Este lunes, los compañeros de nicole de Nosotros a la Mañana, se disponían a tocar el tema pero ella pidió la palabra para evitarlo. “No, no, perdón. A mí me parece que no está bueno que se hable del tema. Son temas que se tienen que resolver puertas adentros. Es una falta de respeto a mis hijas. Por eso yo dije hace rato que no me meto más en un circo mediático que involucre a mis hijas y preferiría que lo tomemos así”, manifestó.

Entonces el Pollo Álvarez le preguntó si quería que no se trate el tema directamente y ella le pidió “por favor” que no se hablara del conflicto: “Perfecto, no se hace”, sentenció el conductor antes de cambiar de tema.

